Luis Caputo se reunió con gobernadores del norte y creará un subsidio energético para "zonas cálidas"

El ministro de Economía, Luis Caputo , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , se reunieron este martes por la tarde con gobernadores del norte, con quienes avanzaron en la creación de un subsidio energético para "zonas cálidas" a cambio de que sus senadores voten a favor de recortar los fondos al Régimen de Zonas Frías, un subsidio para amortizar los consumos elevados en el servicio de gas.

"En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible", comunicó "Toto", mediante un posteo en X.

El ministro coordinador venía trabajando el anuncio con los mandatarios provinciales, a quienes vio el pasado miércoles en un cónclave realizado en Misiones . Para esta última reunión asistieron Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca).

Para oficializar esta disposición del Palacio de Hacienda, los gobernadores están de acuerdo con respaldar en la Cámara de Senadores la modificación del Régimen de Zonas Frías , que el Gobierno impulsó para reducir el alcance de los descuentos en la tarifa de gas.

La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en Diputados, mantiene el beneficio para los hogares considerados vulnerables, pero busca recortar el subsidio para sectores de mayores ingresos. Según explicó Santilli en una reunión previa con los gobernadores, el objetivo es que continúen alcanzados quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas, las personas con discapacidad y quienes viven en barrios populares, mientras que dejarían de recibirlo hogares de mayores recursos. La modificación implica, para el Ejecutivo, un ahorro fiscal estimado en $272.000 millones.

La reforma alcanza a las zonas que habían sido incorporadas en 2021, entre ellas sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán, entre otras áreas.

En paralelo, los mandatarios del Norte Grande venían reclamando una compensación para las llamadas zonas cálidas, una demanda que apunta a reconocer el mayor consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses de verano. El planteo consiste en establecer un esquema diferencial para los usuarios residenciales de las regiones cálidas y muy cálidas, donde el uso de equipos de refrigeración tiene un peso significativo en el consumo y, en muchas localidades, las familias no cuentan con acceso a la red de gas natural.

En diálogo con MDZ al término del encuentro, Jalil manifestó: "Fue una buena reunión de trabajo, estamos trabajando en esa resolución para un precio diferencial de la energía en zonas cálidas".

Además del objetivo fiscal, la prioridad para los libertarios es recuperar el diálogo con este grupo de mandatarios que, habitualmente, han acompañado las distintas reformas que impulsó Milei en el Congreso. Muchos de ellos se diferenciaron en la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el vínculo había quedado dañado.

La principal finalidad del Gobierno es que acompañen en septiembre un nuevo intento para avanzar con la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones PASO. "Lo venimos hablando, pero por ahora no hay un consenso definido. Hasta que no se llegue a la conclusión y el momento cercano a votar, no nos pronunciaremos", aclararon los gobernadores consultados por este medio.