Diego Santilli se reunió con gobernadores del norte: reclamos de obras, régimen de zonas cálidas y atención por El Niño

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , se reunió este miércoles, en Misiones , con ocho de los diez gobernadores que integran el Norte Grande, en una foto que resulta importante para el Gobierno, tras el traspié en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada donde muchos sectores dialoguistas le pusieron un freno a las reformas.

Se trató del cónclave del Consejo Regional del Norte Grande, donde, junto con los mandatarios provinciales, se analizaron "diversas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones productivas y logísticas de la región y a fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias".

Del encuentro participaron los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Elías Suárez (Santiago del Estero). La convocatoria no contó con el formoseño Gildo Insfrán ni el riojano Ricardo Quintela, los dos gobernadores peronistas que decidieron no asistir.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el esquema de subsidios energéticos. Los gobernadores están de acuerdo con respaldar en la Cámara Alta la modificación del Régimen de Zonas Frías , que el Gobierno impulsó para reducir el alcance de los descuentos en la tarifa de gas, siempre y cuando tengan un subsidio para sus territorios.

La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en Diputados, mantiene el beneficio para los hogares considerados vulnerables, pero busca recortar el subsidio para sectores de mayores ingresos. Según explicó Santilli en una reunión previa con los mandatarios, el objetivo es que continúen alcanzados quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas, las personas con discapacidad y quienes viven en barrios populares, mientras que dejarían de recibirlo hogares de mayores recursos. La modificación implica, para el Gobierno, un ahorro fiscal estimado en $272.000 millones.

En paralelo, los mandatarios del Norte Grande reclamaron una compensación para las llamadas zonas cálidas, una demanda que apunta a reconocer el mayor consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses de verano. El planteo consiste en establecer un esquema diferencial para los usuarios residenciales de las regiones cálidas y muy cálidas, donde el uso de equipos de refrigeración tiene un peso significativo en el consumo y, en muchas localidades, las familias no cuentan con acceso a la red de gas natural.

A su vez, se trató la evolución del fenómeno de El Niño. Los pronósticos anticipan un episodio que podría intensificarse durante la primavera y generar mayores precipitaciones en buena parte del centro y norte del país, aunque la magnitud de los efectos todavía presenta un margen de incertidumbre. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que El Niño podía consolidarse hacia los próximos meses. Para las provincias del norte, el escenario es particularmente relevante por su impacto potencial sobre las lluvias, las crecidas de los ríos, el abastecimiento de agua y la actividad agropecuaria.

Por otro lado, hubo reclamos vinculados a la ejecución de obras de infraestructura hídrica. Entre los proyectos aparece el Acueducto de Albigasta, que conecta a Catamarca y Santiago del Estero y contempla la construcción de una red de acueductos y plantas potabilizadoras para abastecer a localidades de ambas provincias. La obra fue una de las mencionadas por Santilli como parte de la agenda de infraestructura que el Gobierno busca destrabar junto con los mandatarios provinciales.

El reclamo por infraestructura, de todos modos, excede al proyecto de Albigasta. Los mandatarios del Norte Grande vienen reclamando desde hace meses la reactivación de rutas, obras hídricas y proyectos energéticos que consideran necesarios para reducir los costos logísticos y sostener la producción regional.