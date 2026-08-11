Diego Santilli asumirá la representación del Estado Nacional en YPF y lo hará ad honorem

El jefe de Gabinete será director titular por la Clase A. Renunció expresamente a percibir honorarios, dietas, viáticos y cualquier otra retribución económica.

Diego Santilli asumirá la representación del Estado Nacional en YPF S.A. como director titular por la Clase A y ejercerá esa función ad honorem. La decisión quedó formalizada en un documento fechado el 10 de agosto de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según consta en el escrito dirigido al directorio de YPF, el jefe de Gabinete renunció de manera expresa e irrevocable a toda percepción económica asociada al cargo durante el tiempo que dure su designación. El documento indica que Santilli ejercerá una categoría que representa la participación estatal en la compañía.

Más que un sueldo: qué resigna Santilli La renuncia formal comprende remuneración, honorarios, dieta, retribución, compensación, viáticos y cualquier otro concepto de naturaleza económica que pudiera corresponderle por el ejercicio. La presentación fue realizada ante el directorio de YPF en CABA.

Santilli no cobrará dinero por su rol en YPF N/A Lo que implica la representación estatal mediante la acción de oro La participación del Estado a través de la acción de oro, o Clase A, otorga facultades sobre decisiones estratégicas de YPF como el poder de veto, la capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante en procesos de fusión, reorganización o privatización.