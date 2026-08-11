Kicillof desembarcó en Mendoza pero parte del PJ toma distancia y admiten contactos con Massa

El desembarco del armado de Kicillof en Mendoza dejó una señal política que va más allá de la inauguración de una sede partidaria y de las actividades realizadas durante el fin de semana. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó a mostrar estructura propia en la provincia, pero lo hizo sin convocar a una foto de unidad de todo el peronismo mendocino.

Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Hugo Yasky llegaron a Mendoza como enviados del espacio que conduce el gobernador bonaerense. La agenda incluyó la apertura de una sede en la Ciudad de Mendoza, una actividad en el SUTE, encuentros y la presentación del libro de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

La construcción local tiene nombres concretos: principalmente el diputado nacional Martín Aveiro pero también Destéfanis, el intendente de Tunuyán Emir Andraos y el de Lavalle, Edgardo González , quienes aparecen como los principales impulsores. A ellos se suman dirigentes sindicales y sociales como Gustavo Correa- SUTE-, Guillermo Carmona- exsecretario de Malvinas; María Luisa Nasif- secretaria general de Sadop-, Gerardo Vaquer, Gonzalo Navarro- quienes trabajan junto a Averio desde la primera hora- y otros referentes que comenzaron a trabajar alrededor del proyecto kicillofista.

Pero la particularidad estuvo en quiénes no aparecieron: de hecho sólo hubo un legislador provincial, Julio Villafañe, quien reporta a Aveiro. Tampoco hubo concejales.

Una decisión institucional:no sumar a todo el PJ

En el peronismo mendocino explican que no existe, por ahora, una decisión de involucrar institucionalmente a todo el Partido Justicialista en el armado de Kicillof ni de ningún otro dirigente.

La diferencia es importante. Una cosa es que dirigentes del PJ participen individualmente de una construcción política y otra muy distinta es que el partido como estructura se pronuncie detrás de una candidatura presidencial o de un determinado sector de la interna nacional.

Por eso, la estrategia parece ser avanzar por afuera de las estructuras partidarias tradicionales, sumar dirigentes y construir volumen propio. Después vendrá la discusión sobre cómo ese espacio se relaciona con el resto del peronismo.

La invitación, de hecho, alcanzó a sectores vinculados con los intendentes Emir Félix y Matías Stevanato. Sin embargo, el encuentro no terminó convirtiéndose en una cumbre de todos los sectores del PJ mendocino.

La lectura que hacen algunos dirigentes es que todavía es demasiado temprano para cerrar esa discusión.

El peronismo mendocino atraviesa además su propia interna y tiene varios nombres que aspiran a jugar en 2027. Destéfanis ya comenzó a instalarse como una de las posibles candidatas a la Gobernación y el kicillofismo busca, al mismo tiempo, ampliar su base territorial en una provincia donde el PJ lleva años sin recuperar el poder.

Los contactos con otros presidenciables, además de Kicillof

En paralelo al desembarco del gobernador bonaerense, en Mendoza comenzaron a aparecer contactos con otros dirigentes que podrían tener aspiraciones nacionales dentro del peronismo.

Uno de ellos es Sergio Massa, aunque no hay nada totalmente dicho al respecto por su parte. El exministro de Economía volvió a ganar centralidad en la conversación política durante la última semana, especialmente después de la discusión por la Ley de Tierras en el Senado y de la dificultad del Gobierno nacional para reunir los votos necesarios para avanzar con ese capítulo.

El proyecto finalmente tuvo que ser modificado y el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado antes de la sesión. El Senado terminó dando media sanción al resto de la iniciativa sin ese apartado.

La discusión legislativa volvió a poner en escena a dirigentes opositores y reabrió conversaciones sobre el futuro del peronismo. En ese escenario, Massa aparece nuevamente como uno de los nombres que distintos sectores observan de cara a la reorganización del espacio. De hecho se mostró en un evento de Mujeres del Frente Renovador unos días después de la votación.

En el peronismo admiten que como con otros dirigentes :"hay contactos con Massa", sostienen.