La oposición quiere acorralar a Kicillof: IOMA y deudas a proveedores del estado provincial en la mira

La oposición busca poner a la gestión de Axel Kicillof contra las cuerdas . Mientras en la Legislatura bonaerense los bloques opositores unifican reclamos, transformado la oficina de mesa de entradas en “una guardería” de pedidos de informes, alertan sobre la posibilidad de que el estado provincial se quede sin insumos básicos ante las deudas con los proveedores

El colapso de la obra social de los estatales bonaerenses nunca dejo de estar en el centro de los reclamos legislativos opositores, desde que Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires.

En las últimas semanas se amontonaron, en la mesa de entradas de ambas cámaras legislativas, proyectos para: declarar formalmente la emergencia del IOMA , exigir la creación de una comisión bicameral de seguimiento e interpelar de forma urgente a Homero Giles, titular de la obra social, y al ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak. Lo que antes eran reclamos aislados, tras la sesión forzada por la oposición unida, se transformó en una ofensiva coordinada. Los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, y la izquierda coincidieron en señalar la falta de respuestas a los afiliados de IOMA .

Si bien los diputados opositores forzaron al oficialismo a bajar al recinto, por ausencias y “blindaje” de las tribus peronista, no consiguieron los dos tercios necesarios para interpelar a Homero Giles - el funcionario más cuestionado de la gestión Kicillof -; dejaron en claro que IOMA no será la única batalla que los encuentre unidos.

Conferencia de prensas de diputados opositores tras la maniobra peronista para voltear la sesión especial para pedir a interpelación al titular de IOMA

Desde la gobernación rechazan las acusaciones de la oposición legislativa, intendentes y prestadores médicos; denunciando que detrás del tema IOMA hay una "especulación política".

Homero Giles salió a cruzar las críticas argumentando de manera tajante que "No corresponde hablar de deuda cuando el plazo de vencimiento no está cumplido", blindando de esta forma el polémico esquema de pagos a los prestadores de la obra social de los estatales bonaerenses.

En esa misma línea, desde gobernación tomaron aire mostrando “la cancelación” de compromisos financieros con el Hospital Garrahan, desestimando reclamos de la Nación catalogándolos de inconsistencias administrativas. Sin embargo, desde el Garrahan desmintieron a Kicillof y a Nicolas Kreplak, su ministro de Salud, afirmando que IOMA “Lo único que ha hecho esporádicamente son pagos parciales” por lo que reclamaron el pago de más de $8 mil millones de pesos adeudados por la obra social de los estatales bonaerenses.

Proveedores en jaque y cadena de pagos rota

Diversas cámaras empresariales advierten que las demoras en los pagos del ejecutivo provincial, acumulan meses de atraso, están asfixiando de manera letal a las empresas que proveen de insumos sanitarios, infraestructura y mantenimiento de servicios esenciales al estado bonaerense.

Frente al congelamiento de la gestión Kicillof a los pagos de proveedores, se presentó un pedido de informes en el Senado provincial para transparentar el monto real de la deuda acumulada y exigir saber si el ejecutivo bonaerense cuenta con algún plan financiero viable para cancelar esas obligaciones antes de que los proveedores corten totalmente sus prestaciones.

La solicitud de informes fue realizada por el jefe de bloque de Hechos en la Cámara alta provincial, Marcelo Leguizamón, y cuenta con el acompañamiento de otros bloques opositores del Senado provincial.

Una bomba de tiempo sin fusible a la vista

Entre el ahogo financiero de las empresas, en su mayoría Pymes, que le venden al estado bonaerense y la angustia diaria de los más de dos millones de afiliados a IOMA que no cuentan con una cobertura médica adecuada, el margen de maniobra del oficialismo en la Legislatura bonaerense se va acotando.

Motivo por el cual desde la gobernación apuestan, para ganar tiempo, en que los reclamos opositores pierdan fuerza en las comisiones legislativas y en calmar a los proveedores con pagos parciales mientras siguen pedaleando las deudas.