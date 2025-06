El cruce entre Nación y PBA por la deuda millonaria del IOMA al Hospital Garrahan

Por su parte, Ignacio Darguibel, vocero del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo a MDZ que “la discusión es del 2025, no de la deuda histórica o lo que hace mil años la provincia le debe a un hospital nacional”. De esta forma, más allá de recordar que la principal problemática es la del reclamo salarial de los residentes, Darguibel confesó que existe una deuda del IOMA al Garrahan correspondiente a años anteriores como denunció Nación.

Enseguida, Darguibel, moviendo el foco de la consulta de la deuda, enfatizó: “La discusión es del 2025 porque hasta el 2024 o 2023, con deuda o sin deuda el hospital funcionaba igual. Entonces, ahora, si le están sacando la guita al hospital, que no le echen la culpa a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, en el 2025, está al día”.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, compartió una captura con la cuenta del IOMA en el Garrahan correspondiente a 2025. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, compartió una captura con la cuenta del IOMA en el Garrahan correspondiente a 2025. X @nkreplak

En ese contexto, este medio le consultó al vocero de Kreplak si es que hay un plan de acción para saldar la deuda del IOMA al Garrahan, sin importar que se trate de una deuda de años atrás. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvimos respuesta.

El reclamo de los residentes del Garrahan

Desde fines del 2024, los profesionales de la salud del Hospital Garrahan llevaron a cabo una serie de medidas de fuerza con el fin de reclamar una recomposición salarial. Este año, precisamente, el lunes 26 de mayo, los médicos y residentes volvieron a parar para visibilizar la crítica situación que están atravesando económica y estructuralmente. Entre las denuncias, los referentes advirtieron que en los últimos meses renunciaron al menos 200 profesionales debido a las malas condiciones de trabajo.

Ante los reclamos consecutivos, y una serie de manifestaciones, las autoridades del Garrahan anunciaron que el sueldo de los residentes pasará de un mínimo de $790.000 a ser de $1.300.000 desde el 1 de julio. Sin embargo, los profesionales aseguraron que no había recibido una notificación formal, por lo que decidieron seguir adelante con el paro. Luego, el lunes 2 de junio, el hospital infirmó que "se les otorgará un bono de $300.000 no remunerativo que se suma a los $200.000 ya percibidos". No obstante, el conflicto se acrecentó puesto que los residentes denunciaron que el bono no remunerativo no impactaría en el bono de sueldo.

Actualmente, los profesionales afectados anunciaron una nueva marcha general hasta la Plaza de Mayo el miércoles 11 de junio, a las 16 horas, “en defensa del Garrahan y de la salud pública”.