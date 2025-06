Residentes del Garrahan: "El tiempo pasa, las responsabilidades crecen y tu sueldo no"

No obstante, las autoridades del Hospital emitieron un comunicado en su cuenta oficial de X en el que anunciaron un aumento de los sueldos de los residentes que se comenzará a implementar a partir de julio. A su vez, anunciaron que el Gobierno implementará nuevas medidas en todos los hospitales nacionales, entre ellas la revisión presupuestaria.

Candela García es médica residente de primer año de clínica pediátrica en el Hospital Garrahan y, como otros 270 colegas, hoy no está dentro de la sala de internación sino en la calle, haciendo visible un reclamo que en esta última semana cobró vida, y el cual no es el primero de esta índole que llevan adelante.

"A todos nos gusta nuestro laburo, lo hacemos con muchísimo cariño y respeto, pero es inevitable que el sentirse tan poco valorado por tus empleadores no genere dificultades en el día a día", dice Candela en diálogo con MDZ al explicar la situación que en la que se encuentran los médicos residentes del Garrahan .

image.png Residentes durante las manifestaciones en la puerta del Hospital Garrahan X

Paros anteriores y sin éxito

El reclamo no es algo nuevo, ya que los mismos residentes realizaron un paro entre septiembre y octubre del año pasado impulsados por este mismo malestar que comenzó hace tiempo y crece junto con la inflación, el sueldo congelado (según los médicos, desde hace más de un año) y las responsabilidades acumuladas. Por lo que, la combinación de estos factores se transformó en un paro que tomó dimensiones nacionales.

Pero en el paro anterior, Candela (quien había entrado ese año) cuenta que trataron de elevar el mismo reclamo actual, pero terminaron suspendiendo las medidas de fuerza ya que la situación se tornó agotadora y, lo que parecía un sueño cumplido en el lugar al que quiso llegar "los últimos diez años de mi vida", con el correr del tiempo se volvió más cuesta arriba.

"A todos nos pesaba más extrañar el hospital que las condiciones de trabajo", reveló Candela. Por lo tanto, en esa ocasión decidir retomar la actividad normal del Hospital.

Lo que cambió esta vez para los residentes

Sin embargo, la médica residente hace especial énfasis en un punto clave de la protesta que están realizando ahora, y es en el acompañamiento que están recibiendo por parte de una gran porción de la sociedad.

"No somos personas acostumbradas a exponernos a hablar en medios o a mostrar nuestros recibos de sueldo en la tele. Pero cuando ves que hay gente diciendo ‘no puede ser que ganen 3.000 pesos la hora’, te sentís un poco más reconocido. Te da fuerza para seguir".

También subraya que las promesas oficiales no alcanzan. Aunque hubo un comunicado de la cuenta oficial del hospital anunciando un aumento, los residentes persisten en su reclamo por una recomposición salarial que no se trata solamente "de equiparar con CABA, es recuperar el poder adquisitivo perdido en más de un año”.

image.png Residentes del Hospital Garrahan protestando X

"A todos en el último tiempo se nos hace más pesado, porque a medida que va pasando el tiempo en la residencia las responsabilidades crecen, y tu sueldo no, y la inflación a tu alrededor crece, y tu sueldo no, entonces se vuelve un poco más notorio en ese sentido", reflexiona la médica.

Los residentes del Hospital Garrahan aseguran que su reclamo es completamente apartidario. No están representados por ningún gremio ni responden a intereses políticos ya que son ellos mismos quienes, de manera autoconvocada y autogestionada, organizan asambleas diarias para decidir los pasos a seguir. "Somos 271 residentes en un país donde las elecciones fueron democráticas, por lo que seguramente muchos votaron al gobierno actual", resalta Candela. Y aclara: "Esto es político, porque nuestro salario depende de dirigentes políticos, pero no partidario: no hay detrás ninguna intención de atacar o defender a un partido".

image.png El comunicado de los residentes del Garrahan desde su cuenta oficial de X X

¿Qué pasa con los pacientes del Garrahan?

El Garrahan, uno de los hospitales pediátricos más importantes del país, no está funcionando a pleno. Mientras los 271 residentes se mantienen en las calles reclamando, dentro del hospital el personal de planta y los becarios se reorganizaron para sostener la atención.

Las zonas de internación se fusionaron para optimizar los recursos humanos disponibles, algunas especialidades suspendieron o reprogramaron turnos y la guardia quedó reservada solo para pacientes crónicos del propio hospital. "No es una atención habitual. Los médicos de planta y becarios están bancando nuestro reclamo poniéndole el cuerpo adentro, mientras nosotros lo hacemos desde la calle”, explica Candela.

La medida no termina siendo cómoda para nadie. “A todos nos cuesta. Pero entendemos que no hay tiempo para esperar soluciones a largo plazo. Necesitamos una negociación seria, urgente, que contemple la urgencia de esta situación”, cierra la médica residente.