Cuánto llovió este sábado y qué zonas fueron las más afectadas

El Hospital Notti se inundó. También el ingreso al estadio de hockey provincial con autos arrastrados por la corriente. Se derrumbaron techos de casas, comercios y hasta del hospital Español. Hubo personas evacuadas y viviendas inundadas. Cayeron árboles, ramas, cables, postes. Casi se ahoga una persona en un canal. Un combo de problemas se desencadenaron a raíz de la intensa tormenta que se desató este sábado por la tarde en Mendoza.

No es casual, el caudal de agua fue voluminoso y puse en jaque los sistemas de defensa aluvional, que han respondido en otras ocasiones. En el casco urbano precipitó más de 45 milímetros y se manifestó en el anegamiento de calles y casas. Dándole continuidad a estos fenómenos después de haber sufrido tormentas similares también en enero y febrero.

Según lo que informó el Radar Meteorológico de San Martín, la zona más afectada fue el Gran Mendoza . Especialmente el oeste de Godoy Cruz, el casco urbano de ese departamento y la Ciudad de Mendoza. Aseguraron que en promedio precipitaron 47 mm. de agua.

En el resto del Gran Mendoza, por ejemplo en Las Heras, en el oeste y sur de Guaymallén y en Coquimbito, llovió 35 mm. en promedio. Con caída de granizo, especialmente en Guaymallén.

En el aeropuerto internacional y la zona de El Algarrobal cayeron 30 mm. en promedio con granizo.

Otra zona muy afectada fue San Martín, en los distritos de El Central y Divisadero, donde precipitaron entre 40 y 50 mm. promedio, y se registró caída de granizo. En el centro de Junín, Los Barriales, Algarrobo Grande y Alto Verde fueron 35 mm. en promedio. En Los Alamos, Chapanay, el oeste de Tres Porteñas y el oeste de Montecaseros; unos 30 mm.

En La Holanda, el sur de La Palmera, Tres de Mayo y Jocolí, fueron 35 mm. en promedio, con puntos de 40 mm. promedio.

La montaña no fue la excepción. En Villavicencio y el tramo de la ruta 52 en Capdevilla cayeron entre 25 a 30 mm. de agua en promedio. En la Curva de Guido de la ruta 7 y río Mendoza fueron 16 mm.

Impactantes imágenes de la tormenta en Potrerillos

Las afectaciones

Desde la Dirección de Defensa Civil informaron más de 160 intervenciones que incluyen desde árboles caídos hasta viviendas inundadas y personas evacuadas.

En Uspallata reportaron la remoción de masa que generó el corte de la Ruta 7 . También se interrumpió el tránsito en las rutas provinciales 52 y 13.

En el Gran Mendoza se produjeron la mayoría de las intervenciones. En Ciudad hubo seis viviendas inundadas, un cable cortado, la remoción de 4 rejillas en la vía pública y una persona rescatada (se cayó a la acequia en la intersección de Perú y Pellegrini).

En Godoy Cruz hubo 14 filtraciones de techo, seis caídas de árboles y ramas grandes, 15 viviendas se inundaron, se removió el techo mencionado anteriormente y una pared en otra vivienda, se cortó un cable, se desbordó un canal, se produjo un socavón y una elevación de asfalto.

lluvias centro 1 El centro se inundó tras la tormenta. Alf Ponce Mercado / MDZ

En Las Heras se inundaron al menos tres viviendas, dos calles quedaron intransitables, se produjo un desborde de un canal y se cortó un cable. En Guaymallén 10 viviendas quedaron anegadas y se derrumbaron dos paredes. Además, se produjeron cinco socavones y la caída de 4 árboles.

En Luján quedaron 45 personas varadas en cabañas del complejo Pueblo del Río y Tierra Calma por el alud mencionado, las cuales fueron evacuadas. También se cayó un poste, un árbol y se produjo otro socavón. También se cayeron cuatro árboles en Junín. Otras 10 viviendas de Malargüe quedaron anegadas y hubo filtraciones en techos de ese departamento.