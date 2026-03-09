Las imágenes de la marcha por el 8M: organizaciones feministas se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevan a cabo una serie de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer a lo largo del país.

La diputada Vilma Ripoll, del MST, en la marcha por el 8M.

Miles de mujeres se manifestaron hoy a lo largo del país en una jornada de lucha. Las organizaciones que convocaron a esta movilización por el Día Internacional de la Mujer trasladaron estratégicamente la marcha principal del 8M al lunes 9 para potenciar el mensaje con un paro de actividades.

El colectivo Ni Una Menos encabezó la iniciativa, congregando a la Central General de Trabajadores (CGT) y ambas Centrales de Trabajadores (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma). Se sumaron además la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, que cuenta con la participación de la diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre múltiples organizaciones que se unieron bajo reclamos históricos.

La decisión de trasladar la marcha principal responde a una estrategia comunicacional: visibilizar la problemática no solo mediante movilizaciones, sino demostrando la importancia transversal de las mujeres tanto en la economía como en la estructura social del país.

La marcha del 8M en Buenos Aires La concentración principal partió del Congreso Nacional en dirección a la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 16:30. Este acto central se replicó en una jornada federal que alcanzó distintos puntos neurálgicos del país: la Plaza Independencia en Tucumán, El Reloj en Paraná (Entre Ríos) y el centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata evidenciaron la magnitud nacional de la protesta.

Durante la marcha bonaerense, un grupo de manifestantes identificadas con banderas de La Cámpora realizó una acción hacia el departamento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Kirchner salió al balcón y saludó a las manifestantes, generando un momento de contacto directo entre la dirigencia peronista y el movimiento de mujeres movilizado.