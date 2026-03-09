Polémica en el Día de la Mujer: una municipalidad le regaló artículos de limpieza a sus vecinas y llovieron críticas

La celebración anticipada del Día de la Mujer en una municipalidad de Misiones se volvió viral luego de que entregaran escobas y baldes como parte del evento.

En el Dïa de la Mujer, una municipalidad de Misiones hizo un insólito reconocimiento.

Este domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una jornada que terminó opacada por el insólito reconocimiento que recibieron mujeres en una municipalidad de Misiones. Allí, el “festejo” incluyó un evento en el que se entregaron escobas, baldes y escurridores.

La conmemoración se realizó de forma anticipada, ya que el acto tuvo lugar el sábado en la municipalidad de Colonia Aurora, un gesto que además no tardó en volverse viral en redes sociales.

El insólito festejo del Día de la Mujer Dentro de este día de reconocimientos hacia las mujeres, además de la entrega de estos insólitos premios, hubo una elección de la reina y de sus princesas.

Pero el momento de las críticas llegó durante la premiación, cuando se conocieron los regalos elegidos: varios elementos de limpieza doméstica. Desde la municipalidad compartieron imágenes de las ganadoras posando junto a los premios.