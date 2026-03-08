Kitty O'Neil, la "verdadera Mujer Maravilla" que desafió a la muerte, sobrevivió al fuego y batió récords

Fueron los acontecimientos en un desierto desolado en Estados Unidos los que le mostraron al mundo lo que realmente podía hacer la doble de películas Kitty O'Neil .

La pequeña figura con un mono amarillo desafió el récord de velocidad terrestre femenino y lo destrozó, junto con cualquier idea errónea de que el hecho de que fuera sorda era un obstáculo para ella.

Pero este fue solo un capítulo que detalla la valentía y la resistencia de O'Neil que la llevaron a aventuras extraordinarias.

Llegó a ser una doble de películas de acción que batió récords y se convirtió en una leyenda viviente en Hollywood durante la década de 1970.

Desde niña había roto los prejuicios sobre lo que las personas sordas podían hacer, aprendiendo a tocar instrumentos musicales.

O'Neil insistió en vivir la vida al límite, convirtiendo su gusto por la velocidad en una carrera exitosa, en una época en la que muy pocas mujeres realizaban las acrobacias peligrosas que atrapaban a los espectadores.

Se convirtió en una de esas actrices temerarias y fue una de las primeras mujeres en unirse a Stunts Unlimited, un grupo profesional que manejó algunos de los trabajos más desafiantes de la industria cinematográfica.

Se hizo una película sobre su vida, apareció en especiales de televisión e incluso fue celebrada con su propia figura de acción de juguete.

Getty Images Kitty O'Neil preparándose para saltar de un helicóptero que sobrevuela a 54 metros sobre el suelo a una bolsa de aire que ella dijo que parecía un sello postal desde esa altura.

Las vibraciones de su mamá

O'Neil nació en Corpus Christi, Texas en 1946. Con solo cinco meses, se enfermó gravemente y su temperatura subió peligrosamente.

Su madre le puso hielo alrededor del cuerpo, lo que pudo haberle salvado la vida, pero a medida que Kitty crecía y no empezaba a hablar, sus padres se dieron cuenta de que la enfermedad la había dejado sorda.

Patsy O'Neill se negó a enseñarle a su hija el lenguaje de señas, algo que en ese tiempo no se veía con buenos ojos.

Estaba decidida a asegurarse de que su hija no sería menospreciada y aprendería a hablar y comunicarse.

Por eso Patsy le enseñó un método poco convencional de lectura de labios.

Getty Images Kitty O'Neil trabajó regularmente como doble para el programa de televisión "Mujer Maravilla" y saltó de un hotel en una de sus acrobacias.

"Su madre tomaba las manos de Kitty y las ponía en sus cuerdas vocales. Luego decía palabras en voz alta una y otra vez, muy lentamente", contó Kai Michaelson, un doble y amigo cercano de O'Neil.

"Detectando cambios sutiles en la frecuencia de las vibraciones, involucró a Kitty en el violonchelo y el piano", dijo Ericka Goodman-Hughey, editora adjunta del sitio web de la plataforma deportiva ESPN.

Michaelson recordó que, con el tiempo, Kitty podía identificar la música que se reproducía en la radio del automóvil con solo reconocer las vibraciones.

Tanto que llegó a decirle que era fanática de los Beatles cuando sonaba su música.

CBS via Getty Images Lynda Carter protagonizó la exitosa serie de televisión de la década de 1970 "Mujer Maravilla" y Kitty O'Neal hizo las acrobacias por ella.

Sus primeros años en acrobacias

El padre de O'Neil murió en un accidente aéreo cuando ella tenía solo 11 años, pero ella nunca olvidó la emoción de ir a toda velocidad en su cortadora de césped.

Cuando, un poco más tarde en la vida, llegó a participar de competencias de buceo, rápidamente se destacó.

Pero, justo antes de las pruebas para los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, se rompió la muñeca y contrajo meningitis espinal.

Después de recuperarse, sintió que había perdido la chispa para el deporte.

Poco después de volcar el auto de su madre, a los 16 años, O'Neil se dedicó al paracaidismo y luego al esquí acuático, rompiendo el récord de velocidad femenino y conduciendo motocicletas en carreras de campo traviesa duras y peligrosas.

El riesgo de morir era parte de la diversión.

En un accidente grave, O'Neil perdió el control de su motocicleta y se estrelló.

En el proceso, su mano quedó atrapada en los radios de una rueda, que le cortó uno de los dedos.

Los amigos recuerdan que, a pesar de eso, O'Neill quería seguir adelante, así que simplemente se volvió a poner el guante y volvió a subirse a la motocicleta. Sin embargo, la convencieron de ir al hospital.

UPI/Bettmann Archive/Getty Images Sus amigos dijeron que O'Neill era una persona que "no mostraba miedo" en las acrobacias que realizaba.

Fue otro doble, Duffy Hambleton, quien no solo la llevó al hospital ese día, sino que también empujó su vida en otra dirección.

Le contó sobre el trabajo de acrobacias para la televisión. O'Neil decidió que esto encajaba perfectamente con ella.

Hambleton fue el primero de los dos maridos de O'Neil.

Armada con sus dos libros favoritos, "El poder del pensamiento positivo", de Norman Vincent Peale, y la Biblia, apareció en el set lista para correr riesgos.

A principios de la década de 1970, los hombres con pelucas todavía hacían acrobacias con regularidad, pero ese mundo estaba comenzando a cambiar.

Ayudó que O'Neil también se negara a prestarle atención a cualquiera que dijera que ser sorda era una limitación y que no era más que una "mujer simbólica".

Por el contrario, dijo que ser sorda era su superpoder que le permitía permanecer completamente concentrada en lo que tenía que hacer.

Sus acrobacias más famosas

Quizás lo más famoso es que O'Neil trabajó regularmente con la actriz Lynda Carter en la serie de televisión "Mujer Maravilla" y realizó una amplia variedad de acrobacias para el programa, incluido colgarse de un helicóptero con el icónico traje.

El clímax de un episodio involucró realizar una caída de más de 35 metros desde un hotel en California.

Fue un récord que necesitó tal enfoque y coraje que se convirtió en un momento icónico.

"Sí, [ella estaba] representando la feminidad... pero también encapsulando lo que entendemos por poder femenino", dijo Goodman-Hughey.

O'Neil le dijo a la revista People en ese momento: "No estoy tratando de competir con los hombres. Solo estoy tratando de hacer lo mío".

Glen Martin/The Denver Post via Getty Images Kitty O'Neil con su primer marido, Duffy Hambleton, un ejecutivo bancario que se convirtió en doble de acción.

Y lo suyo era mucho.

Rompió otro récord de una caída, esta vez mientras estaba en llamas, para un especial de televisión, y una vez pilotó un bote a una velocidad de 443 km/ph.

"Incluso cuando caminaba con ella, iba diez pasos por delante de mí", contó Michaelson.

Y, al parecer, siempre quería ir un poco más rápido, empujando los límites.

Finalmente, encontró la salida perfecta para todas estas ambiciones.

En 1976, fue invitada a conducir un automóvil experimental llamado SMI Motivator.

Estaba propulsado por un motor de peróxido de hidrógeno que podía producir una potencia de 48.000 caballos.

O'Neil quería romper la velocidad del sonido, lo que significaba ir a más de 1.207 km/ph.

Pero en el acuerdo firmado con los organizadores, O'Neil intentaría romper el récord de velocidad femenino de 483 km/ph.

Con un mono amarillo brillante sobre su pequeño cuerpo, O'Neil llevó el automóvil a velocidades de más de 988 km/ph en el desierto de Alvord en Oregón en EE.UU., rompiendo decisivamente el récord de velocidad de la mujer anterior.

Glen Martin/The Denver Post via Getty Images Durante la mayor parte de su vida, Kitty O'Neil luchó contra los límites y los prejuicios.

Luego, quiso romper el récord de los hombres, pero supuestamente se lo impidieron ciertos patrocinadores, quienes dijeron que no sería correcto que una mujer lo hiciera.

Los amigos cercanos dicen que O'Neil marcó mentalmente ese momento como una muestra de cómo las mujeres habían sido retenidas a lo largo de la historia.

Michaelson pronto le dio otra oportunidad, las carreras de resistencia, y ella también rompió récords de velocidad en el agua, en una lancha rápida.

"Nunca antes había conocido a una persona en mi vida que no tuviera miedo. Y no tenía miedo, lo cual no es bueno, por cierto", dijo Michaelson.

¿Alguna vez disminuyó la velocidad?

Después de batir récords y numerosas apariciones en cine y televisión, O'Neil finalmente se retiró a un pequeño pueblo en Dakota del Sur.

Según Michaelson, ella nunca perdió su amor por la velocidad y el deseo de romper la barrera del sonido en tierra.

Lo llamaba por teléfono incluso en años posteriores y le decía: "Construyamos un automóvil".

En el momento de su muerte, a los 72 años, todavía era la poseedora del récord de velocidad terrestre femenino.

Según Michaelson, "ella era una mujer maravilla, una mujer maravilla de la vida real".

