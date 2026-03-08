Diana Mondino reflexionó sobre los cupos femeninos: "Si las mujeres son conocedoras de un tema, son necesarias"

Hace poco más de un año, Diana Mondino se alejó de la política, un lugar que ocupó muy poco tiempo. Desde entonces, la excanciller se desempeña en el ámbito privado , de donde originalmente viene. En este 8 de marzo , la economista pasó por MDZ para dialogar sobre su experiencia como mujer en las empresas. Y, si bien no quiso hablar del Gobierno, también dio su visión sobre los temas más calientes de la agenda internacional.

- En el marco del Día de la Mujer , por empezar, quería preguntarle, ya que estuvo en varios directorios de empresas, ¿alguna vez sintió que tuvo algún trato distinto por ser mujer, respecto a los varones?

- Definamos el trato: eran más amables, te dejaban pasar primero en el ascensor... No, pero, hablando en serio, yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Hay gente que se queja mucho de que tiene un trato diferencial hacia la mujeres, pero como yo hace muchos años- antes de que hubiera cupos o que hubiera estos temas-, siempre participaba o me habían llamado por el conocimiento específico de un tema que tenía . Por lo tanto, raro hubiera sido que hubiera habido un trato menor o menoscabado, o lo que sea. Y a mí me llaman la atención los que se quejan de que dicen que tienen un trato diferencial hacia las chicas, las mujeres, porque vos decís: "Entonces, ¿por qué estás ahí? ¿No estás por tu mérito, estás por obligación?". Tal vez yo he tenido mucha suerte, pero nunca lo sentí.

- ¿Y usted cree en el concepto de "techo de cristal", que exista más allá de su experiencia? ¿Cree que en general se da que le cueste más a las mujeres?

- No es que les cuesta más. Tenés otras responsabilidades o desafíos: mantener una familia, por ejemplo; o viajar mucho y tener las dos cosas al mismo tiempo, se hace muy difícil. Hay gente que opta por una de las dos, o sacrifica una de las dos. Entonces, si a eso le llamamos "techo de cristal" (que tenés que tomar una decisión, que es más difícil a la que, en general, le toca al hombre- porque el hombre, en todo caso, tendrá tal vez a la señora, a la mujer, a la mamá de los chicos que se ocupe-), en general, son mucho más difíciles los cargos más relevantes, si has tenido la doble responsabilidad . Pero como van pasando mucho las cosas, y con la tecnología y los tiempos, fíjate que en el mundo hay líderes mujeres desde hace muchos años. No me voy a ir a Catalina la Grande, no me voy a ir a Indira Gandhi, pero ha habido mujeres que han logrado hacer ese equilibrio. Pero sí, tenés un costo... no trivial, por lo menos de cómo mantener tus afectos, que no se vean afectados para cumplir con la tarea profesional.

- Y, en ese sentido, ¿qué herramientas cree que tiene que tener una mujer para poder lograr ese balance?

- Tener una esposa que se encargue de todo eso (risas). Es más difícil que el esposo se encargue como vos hubieras querido. Yo tengo un esposo que va al supermercado, pone el lavarropas, todo eso, pero no todo el mundo tiene esa suerte. O lo entrenás. Hay que entrenarlo.

- ¿Usted lo entrenó?

- Aprendió fácil porque él estaba con la mamá sola, entonces tuvo que hacer esas cosas desde el primer minuto. Ojo, yo soy de una generación muy distinta a la tuya. Hoy ya creo que todos los chicos están capacitados para hacer esas cosas sin problema. La gente de arriba de 60 no era tan así, pero yo creo que ya está muy equilibrado todo eso.

- Bueno, y ahora la quiero llevar un poco más hacia la política, siempre desde el lado de la mujer. ¿Cuál es su visión hoy de las mujeres en la política argentina?

- Como en el mundo, yo creo que las mujeres son necesarias. Las personas que saben de un tema, no por ser hombre, mujer, gordo, flaco, del norte o del sur, deberían tener un lugar. Pero sí, si son conocedoras de un tema, representativas de algún grupo, de algún sector, yo creo que son necesarias. Sí, claro.

- Hay una corriente de mujeres que dice que entre nosotras no deberíamos pelearnos, que deberíamos siempre apoyarnos. ¿Usted cree que es necesario el conflicto, más allá del género?

- Si yo estoy de acuerdo con algo que vos proponés para mi empresa, fantástico. Y si no estoy de acuerdo, que sea hombre mujer, gordo o flaco, te tengo que decir: "No estoy de acuerdo", y vos me tenés que tratar de convencer. O sea, no por ser hombre te tengo que rechazar, y por ser mujer, contratar. Dependerá de la posición, dependerá de las responsabilidades. Pero esto de tratar de poner un encuadre, un casillero, no es muy útil. Es nada útil.

El análisis de Diana Mondino sobre la guerra en Medio Oriente

- Ahora pasamos a otra cuestión. Usted fue canciller y quería preguntarle un poco sobre el contexto internacional que estamos atravesando. Uno de ellos es el conflicto en el Medio Oriente. Los ataques que están liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán terminaron recién con la vida del ayatolá Alí Jamenei. ¿Usted cree que este conflicto en particular va a acabar con el régimen iraní?

- A ver, primero déjame aclarar que fue un honor representar a la Argentina. Yo creo que el conflicto tiene una cuestión muchísimo más profunda que el peligro nuclear, que ha sido el argumento que se utilizó. Está la cuestión de Irán, no como país ni de la población en general, y mucho menos de la población persa, pero de alguna dirigencia que esperaba la destrucción de Irán o de algunos otros países que lo apoyan. Y la prueba la acabamos de ver ahora, en donde, a pesar de que el ataque fue entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos ha recibido misiles en Dubái, en algunos otros países... El Estrecho de Ormuz ha tenido algunos barcos que transitan por ahí con serias dificultades. O sea, es una cosa que no estaba focalizada exclusivamente entre esos tres países. Con lo cual, la posibilidad de que eso escale es enorme, porque aquel que recibió una bomba en su aeropuerto a lo mejor dice: "Yo también no quiero que eso vuelva a ocurrir". Entonces estamos en una situación extremadamente compleja porque las decisiones en la guerra no siempre son racionales. Muchísimas veces tienen orígenes religiosos o tienen orígenes culturales. Y creo que acá tenemos todos esos componentes juntos, con un grado de virulencia muy grande.

- ¿Está a favor o en contra de que Argentina tenga una postura al respecto ahora que, por ejemplo, firmó un convenio con Estados Unidos y varios países para apoyar su eje? ¿Cree que Argentina debe meterse e involucrarse en la guerra?

- Primero, no hablo en representación del Gobierno. Que quede claro. Yo creo que Argentina ha estado desde la época de Carlos Saavedra Lamas, hace ciento y pico de años, siempre del lado de neutralidad/ civilización occidental/ respeto de los valores judeocristianos que tenemos/ comercio, en la menor cantidad de conflictos que pueda haber. La posibilidad de que haya uno, dos o tres países que tienen una actitud muy beligerante con respecto al resto, hasta ahora en el mundo se había compensado con alianzas entre países. La OTAN es eso, la Liga de países árabes para otros fines, es eso. Mismo en temas económicos, la OPEP es eso- no con fines bélicos, sino con proteger, hacer subir el precio del petróleo.

Entonces que Argentina participe en algunos grupos, me parece que es necesario. Después si está en el grupo que te gusta más o menos, más rápido, más despacio, ya veremos. Pero Argentina tiene una larga tradición de apoyo en esta circunstancia. Y, en este caso en particular, Argentina ha sufrido dos ataques organizados por gente que hoy tenía responsabilidades importantes en Irán. Entonces, ¿cuánto sabían los gobernantes de Irán en ese momento respecto a estos ataques (contra la AMIA y la Embajada de Israel)? Yo no lo sé. La Justicia ha determinado que tenía una responsabilidad muy, muy seria. Es como decir que si entra un ladrón en tu casa y mata a tu perrito, vos te enojas. Si entran en tu país y matan a 85 personas, ¿cómo no vas a sentir la necesidad de actuar?

"Dios quiera que el chavismo desaparezca"

- Y después otro tema que está muy caliente a nivel internacional es Venezuela. Después de la detención de Nicolás Maduro, ahora está Delcy Rodríguez, que está mucho más abierta al diálogo con Donald Trump. ¿Usted cree que finalmente va a terminar el régimen chavista?

- Dios quiera que sí. Han destruido Venezuela. Caminás por la calle acá y está lleno de venezolanos, de chicos que han tenido que salir de su país. El régimen chavista ha hecho un daño extraordinario en Venezuela. ¿Cuál es el mejor mecanismo para lograrlo? Me parece que el camino que se ha tomado ahora, que no es de cambio de régimen, sino de que las mismas autoridades vayan controlando... Hay que considerar la enorme cantidad de gente que está armada y los que llaman "colectivos" en Venezuela. No hay solamente un ejército formal, hay un montón de otras milicias que están mandados y organizados por la gente que está en el gobierno. Es un disparate eso, pero la única forma de ir controlando eso sin que haya muertes es el camino de ir induciéndolos. Y básicamente es decir: "O te portás bien o mirá que te meto preso, que te llevo a otro país". Pero Dios quiera que el chavismo desaparezca. Yo no sé si alguien puede decirme algo bueno del chavismo.

Diana Mondino volvió a hablar de Cuba

- Y una tercera pata que también involucra a Estados Unidos, tiene que ver con que Trump dijo hace unos días que está analizando una "toma amistosa" de Cuba. ¿Usted qué opina al respecto?

- Creo que el régimen cubano muy al principio tuvo tal vez una posibilidad de haber mejorado la calidad de vida de los cubanos. Queda muy claro, después de 60 y pico de años, que no lo han logrado; que los mecanismos que tienen son cada vez más opresivos; que han tenido que vivir en base a chantajes de distinta naturaleza o a coerciones de distinta naturaleza. Cualquiera que ha estado en Cuba, ha visto que la situación se ha empobrecido. No hay forma de justificar esas ideas, ese régimen, esas persecuciones. Lo que yo no sé es cómo va a hacer Cuba para generar la suficiente cantidad de partidos políticos para que haya una democracia. Ni cuánto se tarda en llegar a eso. Pero lo que hay ahora es un desastre.

Los nuevos acuerdos económicos que firmó Argentina

Los nuevos acuerdos económicos de Argentina

- Ahora volviendo a la Argentina, ¿cuál es su mirada sobre los nuevos acuerdos económicos que está firmando el Gobierno?

En el acuerdo Mercosur - Unión Europea trabajé mucho, un equipo enorme de gente trabajó en eso de los cuatro países que formamos el Mercosur. Del lado de la Unión Europea se trabajó muchísimo, se tardó muchos años. En el 2024 se le logró dar un contexto y una racionalidad muy grande. Ahora ya está aprobada por los parlamentos: nuestro Congreso ha dicho que está de acuerdo.

Yo creo que abre grandes oportunidades. Me sorprende que nadie lo esté analizando capítulo por capítulo cuáles son los sectores que en Argentina rápido tienen puertas abiertas y cuáles son los que, por el contrario, van a tener que rápido ponerse las pilas, porque hay un tema que es importante: Europa reduce los costos hacía Europa mucho y rápido; y los países del Mercosur vamos a ir reduciendo las tarifas que le cobramos a los países europeos más lentamente, con lo cual los distintos sectores del Mercosur tienen más tiempo para adaptarse. Pero hay que ponerse las pilas para ver si se logra. Yo creo que es algo extremadamente positivo.

La nueva vida de Diana Mondino

- Para ir concluyendo con esta entrevista, quería preguntarle qué es de su vida desde que dejó de ser canciller.

- Mismo marido, mismos hijos, un nietito más. En la parte profesional, estoy totalmente reintegrada al sector privado, así que bastante más tranquila.

- ¿Y volvería a la política?

- No, no me considero política, me considero una persona de gestión.

- Bueno, ¿volvería a formar parte de la gestión de algún Gobierno? ¿Tuvo ofertas?

- Dije que a esas preguntas no contesto.