Máximo Kirchner vinculó la prisión de Cristina con la crisis interna que afronta el peronismo

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner , vinculó la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la crisis interna que atraviesa el peronismo por su conducción: "Explica en parte esta situación actual".

En una entrevista con Futurock, Kirchner planteó que "es como un ejemplo, como un botón de muestra de cómo va operando el poder en la Argentina y también, en términos generales, con todo lo que vemos que pasa en el mundo".

" Su detención, su sustracción de la vida social y política de la gente, resiente aquello que no acompaña este tipo de políticas que lleva a cabo el actual Presidente ", comentó al referirse a la condena que atraviesa su madre por la causa Vialidad.

"La capacidad de representación de Cristina, si querés en términos pragmáticos, tres boletas presidenciales, las tres triunfadoras", agregó en el mismo sentido.

Así, afirmó que "Cristina (Kirchner) está presa y la cantidad de votos que representa es existente". "Es una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular", insistió el líder de La Cámpora en la entrevista con Julia Mengolini.

La crítica de Máximo Kirchner al gobierno de Javier Milei

En otro momento de la entrevista, Kirchner criticó la gestión de Javier Milei. "Es grave lo que está sucediendo, no solo es un presente oprobioso, sino que es un futuro poco venturoso", afirmó.

Además, se enfocó en la reforma de la Ley de Glaciares que deberá debatirse en la Cámara de Diputados. “Nosotros hemos discutido largamente el tema del litio, de las flexibilizaciones ambientales, como se está dando ahora con la modificación de la Ley de Glaciares o como se intentó con la Ley del Fuego", sostuvo.

Así, remarcó que "todas estas cosas que abordamos en su momento hoy tienen que ver también con por dónde se lanzan hoy todas estas empresas internacionales, con un gobierno absolutamente desinteresado en cuidar el interés nacional, no solo en términos generales de cómo explotás tus recursos naturales".

Además, en cuanto a lo productivo, también se diferenció de la gestión libertaria. "Nosotros fuimos un proyecto político que, mientras gobernó, creó y generó una gran cantidad de pymes en Argentina", sostuvo.