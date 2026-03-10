El duro mensaje de La Libertad Avanza contra Axel Kicillof: "A la política de la Provincia le preocupa que le toquen la caja"

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja , cuestionó al gobierno de Axel Kicillof y aseguró que “cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas”. La declaración fue una respuesta al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco , quien había criticado la propuesta de concejales libertarios para reducir o eliminar tasas municipales.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante una visita a San Nicolás de los Arroyos , donde Pareja mantuvo un encuentro con 15 coordinadores distritales de la segunda sección electoral y con algunos diputados provinciales del espacio.

Desde allí, el dirigente libertario criticó al gobierno de Axel Kicillof , al que acusó de oponerse a una discusión sobre la carga impositiva que enfrentan vecinos, comerciantes y productores rurales.

“La gente, los comerciantes y productores rurales tienen que tener bien en claro que una tasa sin contraprestación no es una tasa: es un robo al vecino”, sostuvo Pareja durante la actividad.

El presidente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense explicó que el espacio impulsó una serie de iniciativas en distintos concejos deliberantes para revisar y eliminar cargos municipales que —según plantean— no brindan servicios concretos a los contribuyentes.

En ese sentido, recordó que concejales del espacio presentaron 269 iniciativas en 116 municipios con el objetivo de eliminar tasas que consideran injustificadas. “Lo que hizo La Libertad Avanza fue poner sobre la mesa una discusión que vamos a dar y que, por lo visto, el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene decidido afrontar”, afirmó.

Durante una rueda de prensa, Pareja cuestionó el esquema tributario provincial y sostuvo que la provincia de Buenos Aires “es la que más carga impositiva genera sobre sus vecinos con tasas que no tienen ninguna contraprestación”.

Finalmente, el dirigente libertario dejó un mensaje con proyección electoral. “Tendremos que darle tiempo al tiempo y esperar a que gobernemos la provincia de Buenos Aires y muchos de los 135 municipios para devolverle al vecino lo que hoy la política bonaerense les está robando”, concluyó.