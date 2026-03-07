Moreno cree que Miguel Ángel Pichetto puede ser un muy buen candidato a presidente del "peronismo"

Guillermo Moreno insiste que el futuro gobierno, el que reemplace a Javier Milei, provendrá del peronismo. Eso sí, aclara, “no puede estar relacionado con los social demócratas o con el soviético”, en referencia a los proyectos de Alberto Fernández o Axel Kicillof .

El exsecretario de Comercio Interior está exultante. No le hace mella, y se sigue enojando, cuando se le recuerda los encontronazos con empresarios medios. Al igual que la ex presidenta, aunque no lo dice, cree que la gente lo perdonó porque lo que siguió después fue más desastroso de lo que dejó su “década ganada”.

Provocador, desafía a este periodista y a quienes están acompañando la producción de la nota a que salgan a caminar con él. No solo nadie lo insulta, hasta algunos, en Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, en pleno Recoleta, le piden alguna selfie.

Como buen peronista, nada de lo que pasó fue culpa del movimiento. Inclusive dijo no conocer lo que es el kirchnerismo. “Néstor siempre decía que cada vez que nos querían bajar el precio nos llamaban kirchneristas”. Para él, “no se puede volver a discutir como en la época de Alberto, que era un grandísimo titulero. Él creía que los precios los rige el mercado y los salarios las paritarias”, cuando Perón siempre nos decía que “los precios subían por el ascensor, y los precios por la escalera”.

En un extenso diálogo con MDZ, el exfuncionario kirchnerista, también ex secretario de comunicación de Julio De Vido, dijo que el acto que compartió con Miguel Ángel Pichetto “marcó el inicio de un peronismo que le habla a la Producción y al Empleo”. Un nuevo slogan, como lo fue “el volvemos mejores” …

“Nooo. No vamos a aceptar un proyecto social demócrata”, exaltó, como si la presidencia de Alberto Fernández no hubiera sido una criatura formada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aceptada mansamente por el resto del peronismo. En esto, Moreno hace una salvedad, incómoda, con Axel Kicillof. “no puede encabezar un proyecto que lo represente porque “es soviético iraní”.

¿Por qué lo van a buscar a Cristina a su cárcel domiciliaria y no a Kicillof, a La Plata?

Porque recién hace 15 días que empezó a entender el modelo de producción y trabajo y hay que ver si lo entiende de verdad y no puede haber un candidato peronista filo chino como lo es este chico”.

Vos lo bautizaste soviético.

Sí, sí, no sé si yo lo bauticé así porque el pibe venía, Yo le dije soviético… es una mezcla de soviético y iraní porque no usaba. Ahora se puso de moda, pero se vestía como vos, sin corbata y con y con saco negro.

Yo tenía dos objetivos con Kicillof. Que use corbata y llevarlo a misa. No conseguí ninguno de los dos. Y Cristina me decía “déjelo en paz al chico”. Tanto lo deje en paz que fue ministro. Y él me dijo a mí que no era peronista, que era marxista pero gobernó como socialdemócrata. Si hubiese gobernado como marxista, le iba a ir bien.

Pero gobernó como socialdemócrata. Es una porquería. Todos los gobiernos que vinieron de aquí para acá en economía gobernaron como socialdemócratas como lo hicieron Prat Gay, Dujovne, Guzmán. Y este de ahora que es un papanatas. Este Caputo no sabe nada de nada.

Resolvamos entonces la pregunta preexistente ¿Por qué la van a ver a Cristina y no a él?

Porque es un sector del peronismo importante, importante, Importante.

¿La tienen que convencer para que se corra?

No, no, no, al contrario, tiene que estar. El peronismo ya tiene un proyecto de país, ya lo tiene, que es producción y trabajo, ya nos pusimos de acuerdo. Es el evento que hicimos con Pichetto y ya está todo el mundo hablando de producción y trabajo. Lo que vos le tiene que ofrecer a los mendocinos, santacruceños, a los bonaerenses, a todo el país, es que el próximo gobierno peronista es de producción y trabajo.

“Kicillof ahora es nacionalista, ahora es un muchacho de la producción y trabajo, en buena hora. El peronismo ya sabe lo que tiene que hacer”, agregó el ex funcionario kirchnerista, para quien “solo nos falta una tarea muy sencilla: elegir el candidato y ganar las elecciones y que la gente los vaya a buscar ganar las elecciones”.

“El peronismo si ponemos un candidato serio”, sentenció. “Por eso hicimos el pacto con Pichetto ya que con un candidato que te junte ese cinco o 6% de votos que te falta para ganar el balotaje, no tengas duda que ganamos”.

Pichetto va a ser tu candidato a presidente?

Pichetto es uno de los candidatos a presidente del peronismo. Moreno es otro. El cordobés va a ser otro si querés, Grabois es otro más, Sergio Massa es otro. https://www.mdzol.com/politica/increible-el-peronismo-prefiere-ir-buscar-cristina-prision-antes-que-kicillof-la-plata-n1462351

WhatsApp Image 2026-02-27 at 20.46.30 Gustavo Menéndez, Miguel Angel Pichetto, Gustavo Valdez y el "Gringo" Castro en la convocatoria realizada por Guillermo Moreno

MORENO, OTRO TRUMPISTA

Para Moreno, Donald Trump, que es el aliado estratégico que tiene Javier Milei, utiliza la doctrina peronista. “Vamos a hacer lo que es lo que está haciendo Trump ahora. Cuidar el mercado interno, cuidar tu industria, desarrollar los equipos técnicos, los sectores industriales.

Trump está desesperado porque se dio cuenta que ya perdió con China, por eso está bombardeando Irán o colonizando Venezuela.

No, no, no perdió, ganó. Pero bueno, los que piensan que perdieron son los globalizadores.

Cuando había una globalización había paz.

No puede existir América desindustrializada. La globalización destruyó la industria en América. Empezó por el sur y había llegado al norte. América no existe si no se industrializa. Yo conocía Brasil cuando exportaba a todo el mundo sus productos. Pero ahora lo único que está haciendo es exportando productos primarios y algo de autos a la Argentina.

Ese invento de la potencia industrial se terminó. Se fue terminando con Lula. Si por algo Lula es aceptado por la globalización es porque la potencia industrial de Brasil se fue terminando. Dejó algunos segmentos como el submarino nuclear, el bombardero, elaborar algún misil para tener contentos a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está esa potencia industrial? Cuando nosotros éramos chicos, toda la ropa interior acá, las ojotas, todo venía de Brasil. Hoy todo lo hacen en China. Hasta Ford se fue de Brasil.

Cuando China tocó la última desindustrialización, que fue la de Estados Unidos, estos saltaron y dijeron basta, hasta acá llegamos y ahí cambió el mundo. Y a nosotros nos viene bárbaro esta pelea entre Trump y Carlos III (el Rey del Reino Unido). Para nosotros es extraordinaria porque es la primera vez que estamos muy cerca de recuperar Malvinas”.

Su fanatismo para con el presidente norteamericano lo empareja con Carlos Ruckauf, otro peronista a quien ni siquiera nombró. Para él, la actual coyuntura internacional “es extraordinaria. Trump dice lo mismo que el peronismo. Viene una América para lo que vivimos en América, no decimos América para el universo, como decís vos, para la humanidad.

¡América para los americanos! Dice eufórico. “No tienen por qué estar los ingleses en Canadá, los dinamarqueses en Groenlandia y mucho menos Carlos III en las Malvinas”, afirmó, aunque el mundo quede pata para arriba.