Campaña abierta: García Zalazar se muestra como el "favorito" de Cornejo para la continuidad

Tadeo García Zalazar repitió que está en carrera por la sucesión. Aseguró que es el que garantiza la continuidad del cornejismo con "ideas nuevas". El "ejemplo" de Godoy Cruz que le juega a favor.

La Fiesta de la Vendimia tiene también un costado político. Como principal vidriera provincial, los precandidatos a suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación aprovechan para mostrarse. En ese contexto, Tadeo García Zalazar volvió a remarcar que está en carrera para ser gobernador y aseguró a MDZ que es el que mejor puede representar la continuidad. "Nuestro equipo de Gobierno tiene mucha gente posicionada para demostrar gestión.

"Sí, soy uno de los que mejor representa el modelo porque estamos trabajando hace mucho", respondió el Ministro de Educación ante la pregunta si se considera el favorito para la continuidad del cornejismo. Para graficar el escenario, García Zalazar emuló la continuidad que hubo en Godoy Cruz, cuando él sucedió a Cornejo como intendente. "Donde nosotros hemos demostrado continuidad de gestión nos ha ido bien. Es el caso de Godoy Cruz, donde la gente puede ver, evaluar cómo fue la continuidad", aseguró.

En la carrera por la candidatura dentro de Cambia Mendoza hay varios postulantes, como Ulpiano Suarez. El "rival" a vencer es, igual, Luis Petri, que se desafilió a la UCR y es precandidato por La Libertad Avanza.

Tadeo García Zalazar busca ser el elegido del equipo del oficialismo. "Creo que hay que mostrar eso, que los equipos de gobierno pueden seguir y obviamente poniéndole una impronta nueva cada vez que se toma la conducción. Los desafíos van cambiando porque la gente va cambiando, el contexto va cambiando, la ciudadanía también. Hay que demostrar eso: experiencia en gestión y algunos cambios positivos", dijo el ministro, que ante la consulta más precisa sobre si el el favorito del espacio lo admitió con un "sí" gestual. "Creo que el traspaso de mando tiene que ser dentro de Cambia Mendoza y donde el cornejismo esté representado", cerró.