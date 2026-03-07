Fernando de Andreis: "En estos últimos dos años se terminó de depurar el PRO"

Fernando de Andreis es uno de los dirigentes más importantes del PRO a nivel nacional. Diputado, secretario general del partido y mano derecha de Mauricio Macri , se encuentra en Mendoza para participar de las actividades de la Vendimia y reunirse con los dirigentes locales.

Luego de mantener un encuentro con funcionarios de la jefatura de Gobierno de CABA y con el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, habló con MDZ y contó cuáles son las expectativas del sello, el armado local y la relación con La Libertad Avanza.

Asimismo, defendió el apoyo del PRO a los proyectos de La Libertad Avanza y sostuvo que el espacio mantendrá su autonomía con el objetivo de impulsar armados en todo el territorio nacional.

Se cumplen 90 años de la Fiesta de la Vendimia, una de las más extraordinarias de la Argentina y quería estar. Además, nosotros estamos en una etapa nueva de reconstrucción del partido.

El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, habló sobre el futuro del sello, la relación con La Libertad Avanza y el armado en Mendoza.

Vamos a tener una convención de toda la dirigencia el 19 de marzo allá en Buenos Aires. Estoy juntando con los dirigentes nuestros de acá. Acá el PRO siempre tuvo un buen desarrollo territorial. Tenemos concejales, diputados, senadores, intendentes. Mendoza es uno de los lugares a los que yo apuesto que sea un ejemplo de cómo el PRO tiene que trabajar y renovarse también con la figura de Gabriel Pradines y el liderazgo de Esteban Allasino.

- ¿Qué ha planteado Mauricio Macri para este camino que comienza en el partido y cuáles son los objetivos?

El mensaje de Mauricio es claro. Nosotros tenemos que estar listos para competir en lo que viene. En todas las ciudades.

Si hay un sello distintivo del PRO es la gestión. En los lugares donde el PRO gestiona o ha gestionado, la gente vive mejor. Y eso es algo que nos lo valoran. Y para él como ingeniero además, la gestión es fundamental. Porque en definitiva nosotros somos dirigentes políticos y lo que buscamos es transformarle la vida a la gente.

Después, también Mauricio es un gran promotor de la renovación. Históricamente lo ha sido, desde su época en Boca, con las inferiores. Y bueno, también juntarnos con una generación que esté pensando en la Argentina en los próximos 50 años.

Queremos recuperar esa capacidad de representar el cambio y el futuro, quizás es el mayor desafío como partido. Estamos atravesando un proceso complejo, fruto de una interna bastante dañina en el 2023. Pero los dos años del 2023 al 2025 terminaron de depurar el partido.

Fernando de Andreis PRO (1) Marcos Garcia / Mdz

- ¿Cómo funciona esa autonomía de tener bloques del PRO separados de LLA en el Congreso, acompañar las propuestas y tener dirigentes que se fueron a ese espacio?

Los que se fueron son los que entraron por el lado de Patricia (Bullrich), que es la principal responsable, junto con Horacio Rodríguez Larreta, de esa interna dañina que permitió, sin quitarle méritos a Milei, de que hubiese un balotaje entre el actual Presidente y Massa.

Luego, con nuestro apoyo y un electorado que estaba asqueado del kirchnerismo, sobre todo de los últimos cuatro años de Alberto y Cristina, le dieron un contundente apoyo a Milei.

Ese momento ya pasó. Para nosotros esta situación, que si bien somos menos (en el parlamento, pero no territorialmente) nos sentimos mucho más cómodos, ya no tenemos que estar con esa tensión de si se va uno o se te va otro.

El PRO es un partido que siempre se ha enfocado en la solución de los problemas concretos que tienen los argentinos. En los lugares donde gestionamos, la gente vive mejor.

Hoy pareciera que Milei, o La Libertad Avanza, está pudiendo representar un poco mejor que nosotros esas banderas de cambio y de disrupción. Nosotros aspiramos a recuperarlas, pero no por eso vamos a dejar de apoyar lo que está bien y trabajar para que a la Argentina le vaya lo mejor posible.

Las dos cosas son compatibles, nosotros podemos consolidar y construir un trabajo territorial del PRO, competir donde definamos competir, y al mismo tiempo apoyar a este gobierno y trabajar para que a la Argentina le vaya bien.

- También entiendo que esa línea va el trabajo “frentista” que hubo en las últimas elecciones, como acá en Mendoza.

El año que viene, todos los que eligen gobernador van a ir separados de la elección nacional y, por supuesto, los municipios. Por esa razón, no hay problemas. Eventualmente, el año que viene se discutirá una candidatura a presidencia. Nosotros tenemos que estar listos para gobernar.

Se han impulsado importantes reformas en el Congreso. ¿El PRO va a proponer proyectos propios o acompañar los del oficialismo?

Nosotros queremos, por ejemplo, la reforma tributaria, que creo o espera sea lo más urgente que tratemos. En ese sentido, vamos a ser coherentes, vamos a ser consecuentes con nuestra historia, con nuestro posicionamiento, pero siempre priorizando que haya ley, porque la realidad es que si no se aprueba, aunque no sea la mejor de las leyes que hubiésemos votado, se va a ver peor en la situación actual.

¿Cuál es el objetivo de Mauricio Macri de acá en adelante?

Debe estar entre los 3, 4 dirigentes más importantes de los últimos 100 años de la Argentina. Su presidencia cambió la historia de la Argentina. Fue el primer presidente no peronista en más de 90 años que terminó su mandato.

Fue también una de las razones por las cuales los argentinos se animaron a votar a un Javier Milei, o por las que también el kirchnerismo no logró llevárselo puesto el año pasado.

También él asumió un compromiso el 7 de diciembre de 2019, cuando salió en andas de Casa Rosada, de que siempre iba a estar. Como Presidente del Partido, lo que quiere es que el PRO tenga una representación en todo el país. Que volvamos a conectar con nuestros candidatos a gobiernos locales, y que a partir de la gestión, transformen la realidad de los lugares donde viven.

El PRO está buscando dar ese impulso a los gobiernos locales. Has mantenido reuniones con Esteban Allasino, también con Ulpiano Suarez, que es de otro partido. ¿Cuál es el plan en ese sentido?

Hemos compartido Gobierno. También nos reunimos con Alfredo Cornejo, que cuando compartimos gobierno durante una parte también fue presidente del radicalismo.

Hoy lo conocí a Ulpiano. Me pareció un tipo muy piola, moderno, que está haciendo una gran gestión también acá en la Ciudad.

También hemos charlado con los nuestros, viendo en dónde presentaremos candidatos, qué alianzas se pueden hacer, estamos en conversaciones.