La mano derecha de Mauricio Macri llega a Mendoza por la Vendimia: cuál será su agenda

El diputado nacional Fernando de Andreis será una de las figuras más importantes que visitará Mendoza durante los eventos por la Vendimia. El dirigente del PRO es la mano derecha del expresidente Mauricio Macri y tendrá una serie de reuniones políticas durante su presencia en la provincia.

El ex secretario general de la Presidencia llegará al territorio mendocino este viernes. Y no solo participará de algunas actividades vendimiales, sino que tendrá encuentros con diferentes figuras de su partido y del oficialismo mendocino.

De Andreis es uno de los dirigentes más cercanos a Macri y el principal operador legislativo del ex jefe de Estado. Actualmente es el secretario general del PRO a nivel nacional.

La agenda de Fernando de Andreis en Mendoza Así, tras arribar a Mendoza tendrá un almuerzo con el titular del sello amarillo, Gabriel Pradines. También se sumarán senadores, diputados, concejales y referentes locales más parte del equipo de de Andreis.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez en el despacho del jefe comunal y, a la tarde hará lo mismo con Esteban Allasino, el intendente lujanino.