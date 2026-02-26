Presenta:

Afirman que Mauricio Macri habría tomado fuerte decisión íntima tras separarse: "Se habría hecho una..."

El periodista Gustavo Méndez sorprendió a Moria Casán en El Trece al compartir la información que le llegó en las últimas horas.

Mauricio Macri, expresidente. 

Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Mauricio Macri es sin dudas el hombre del momento, ya que todos los programas de espectáculo están hablando del expresidente. Luego de la separación con Juliana Awada, se lo vinculó a diferentes mujeres y ahora Gustavo Méndez dio una nueva información.

Es que el exmandatario habría tomado una contundente decisión íntima en medio de la soltería: "Me llegó un dato muy fuerte, muy fuerte. En uno de los viajes a Europa se habría hecho una vasectomía".

Por supuesto que esto es solo un rumor que le llegó a Gustavo Méndez y que por el momento no fue confirmado ni negado por Mauricio Macri. El doctor Capuya decidió ampliar el tema y habló sobre la vasectomía en el programa de Moria.

Afirman que Mauricio Macri se habría realizado una vasectomía

"La vasectomía se hace con idea de que sea permanente, ahora, ¿se puede revertir? Determinadas situaciones y determinados cirujanos, entrenados en microcirugías, la pueden revertir", comentó el doctor.

Mauricio Macri se habría realizado una vasectomía.

El panelista contó que Macri ya tiene 67 años y le consultó al médico si es un rango normal en donde los hombres deciden realizar la vasectomía: "A partir de los 16 años la ley permite que una persona tome la decisión sobre hacerse ligaduras de trompas o vasectomía". Respecto a Macri, subrayó que es un momento perfecto.

