Afirman que Juliana Awada estaría comenzando un romance con el Rey Felipe tras separarse de Mauricio Macri

Rodrigo Lussich compartió la noticia en Intrusos y decidió contar los detalles detrás de este supuesto vínculo amoroso.

Rodrigo Lussich sorprendió a todos sus compañeros de Intrusos luego de que lanzó una bomba internacional que nadie la esperaba. Se trata del supuesto acercamiento entre el Rey Felipe de España y Juliana Awada, exmujer de Mauricio Macri.

Esta noticia salió a la luz luego de que en el programa de Moria Casán dieran a conocer que el expresidente estaría saliendo con Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matías Martin.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

Afirman que Juliana Awada estaría conociendo al Rey Felipe de España Afirman que Juliana Awada estaría conociendo al Rey Felipe tras separarse de Mauricio Macri También reveló que "estarían separados Letizia y el Rey Felipe"; esto, por supuesto, dejó en shock a todos. Luego de lo que fue la separación con Mauricio Macri, se la relacionó a Juliana Awada con empresarios, rumor que fue desmentido rápidamente.