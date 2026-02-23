Afirman que Juliana Awada estaría comenzando un romance con el Rey Felipe tras separarse de Mauricio Macri
Rodrigo Lussich compartió la noticia en Intrusos y decidió contar los detalles detrás de este supuesto vínculo amoroso.
Rodrigo Lussich sorprendió a todos sus compañeros de Intrusos luego de que lanzó una bomba internacional que nadie la esperaba. Se trata del supuesto acercamiento entre el Rey Felipe de España y Juliana Awada, exmujer de Mauricio Macri.
Esta noticia salió a la luz luego de que en el programa de Moria Casán dieran a conocer que el expresidente estaría saliendo con Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matías Martin.
"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.
Afirman que Juliana Awada estaría conociendo al Rey Felipe de España
También reveló que "estarían separados Letizia y el Rey Felipe"; esto, por supuesto, dejó en shock a todos. Luego de lo que fue la separación con Mauricio Macri, se la relacionó a Juliana Awada con empresarios, rumor que fue desmentido rápidamente.