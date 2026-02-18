El nuevo e importante paso que dio Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri: "Prepara su..."

El periodista Gustavo Méndez dio a conocer la información en sus redes sociales sobre la decisión de la exmujer de Macri.

En el mes de enero, Juliana Awada y Mauricio Macri decidieron ponerle punto final a su romántica historia de amor. Ambos se conocieron cuando Mauricio se encontraba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien el expresidente no habló, Juliana sí decidió hacerlo mediante una historia de Instagram en aquel recordado 11 de enero: "Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

Lo cierto es que, tras la ruptura, Juliana disfrutó de unos días en la Patagonia de nuestro país y ahora dará un nuevo paso. El periodista Gustavo Méndez confirmó una contundente noticia en sus redes sociales.

Juliana Awada (1) Juliana Awada en la Patagonia. Foto: Instagram / @juliana.awada. "Juliana Awada prepara su departamento de soltera. La exesposa de Mauricio Macri, y exprimera dama, cerró un departamento en Av. Figueroa Alcorta", comenzó contando el panelista de Moria Casán sobre la decisión que tomó la diseñadora de modas.