Graciela Alfano visitó una playa nudista y sorprendió a todos con un video: "73 jóvenes años"

La exvedette compartió un video al borde de la censura en sus redes sociales y se viralizó rápidamente.

Graciela Alfano volvió a causar sensación en las redes sociales luego de compartir su experiencia en una playa nudista ubicada en Uruguay. La exvedette decidió subir un clip al borde de la censura sin temor a críticas.

La exjurado del Bailando contó que estuvo en Chihuahua, un lugar que está asociado al naturismo y a la libertad corporal: "Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este".

"Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebridades internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista", comentó Graciela mientras se la veía en el video despojada de vestimenta y disfrutando del mar y el sol.

"Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna. No se trata de exhibirse, sino de disfrutar, tengas el cuerpo que tengas".