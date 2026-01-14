La artista dialogó con el equipo de La Nación+ y decidió contar lo que vivió cuando salió con el expresidente años atrás.

Graciela Alfano contó días atrás que ella tuvo una historia de amor con Mauricio Macri y, tras la separación, su nombre resonó fuertemente. Es que en el programa de Mariana Fabbiani contó que el expresidente le envió un mensaje a las cuatro de la mañana.

"Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta", expresó. También dejó en claro que el encuentro para comer se podría dar en los próximos días y que le parece un hombre muy lindo.

En medio de estas declaraciones, Graciela fue entrevistada en La Nación+ y allí decidió ir por más. La exvedette reveló un detalle íntimo de su historia con Mauricio Macri que causó shock en los periodistas: "Yo tuve una relación en su momento que duró varios años, nos llevamos realmente muy bien, tiene mucho humor y es un tipo muy divertido".

La fuerte revelación íntima de Graciela Alfano sobre Mauricio Macri Graciela Alfano ventiló nuevos detalles íntimos sobre Mauricio Macri y dejó en shock a todos "Conmigo ha sido un tipo totalmente diferente de lo que cuentan, es un tipo tan divertido. Se le ocurre cada cosa en la cama, unas cosas increíbles y me parece fabuloso", expresó Graciela y provocó las risas del equipo periodístico.