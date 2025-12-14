Graciela Alfano cumplió 73 años y lo celebró con una curiosa acción que fue cuestionada en redes: "Aflojale"

La icónica rubia le dio la bienvenida a un año más y lo festejó con gran glamour. Sin embargo, un video la puso en el centro de las críticas: los detalles

Graciela Alfano, una de las figuras más emblemáticas y magnéticas de la farándula argentina, cumplió 73 años y lo celebró con la espectacularidad que la caracteriza. Sin embargo, su festejo terminó generando una controversia en sus redes sociales, donde el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en un video despertó críticas y dudas sobre la autenticidad de las imágenes.

Para cerrar su día especial, la diva compartió con sus seguidores un montaje audiovisual. El clip combinaba fotografías y momentos de su festejo de cumpleaños con segmentos de video que la mostraban de la mano con un hombre misterioso, pero con una estética visiblemente retocada y filtrada por algoritmos de IA.

El video que generó polémica Embed - Graciela Alfano cumplió 73 años y lo celebró con un curioso video que fue cuestionado en redes: "Aflojale" El video fue acompañado por una efusiva dedicatoria: "¡Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa, inteligente, astuta, imponente, y una mente maravillosa, lo mejor para esta vuelta al sol diosa argentina. única y inigualable. Abrazo mi compañera sagitariana!".

No obstante, los usuarios no tardaron en notar la alteración digital y los comentarios, que oscilaron entre el elogio y el cuestionamiento, se multiplicaron. "Gra, aflójale a la Inteligencia Artificial en la última pareces a Pamela Anderson en Baywatch sos más linda al natural y real", fue uno de los mensajes más directos. Otros, notando la juventud extrema en los filtros, preguntaron irónicamente si realmente era IA.