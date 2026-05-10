El conmovedor posteo de Jimena Monteverde tras la vuelta de Mirtha Legrand a El Trece

Mirtha no formó parte del ciclo por varias semanas debido a su enfermedad y la chef no dudó en dedicarle un posteo tras el reencuentro en El Trece.

Mirtha Legrand volvió a su programa luego de estar ausente por una bronquitis que la obligó a hacer reposo y quedarse en su casa. Mientras la enfermedad transcurría, Juana Viale le cuidó el lugar y finalmente este sábado ella volvió de manera especial.

"Quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal, porque tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Por eso no vine, estuve tres programas que no vine", comenzó diciendo La Chiqui en el inicio de La Noche de Mirtha.

Luego, agregó: "Tomé antibióticos, tomé de todo. Bueno, así son las bronquitis. Algunos dicen bronquitis cuando tienen bronca. No, es bronquitis... No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita".

Jimena Monteverde le dedicó publicaciones a Mirtha Legrand tras su vuelta a El Trece Captura de pantalla 2026-05-10 132751 Jimena Monteverde en Instagram tras la vuelta de Mirtha Legrand. Foto: Instagram / @jimemonteverde.

La parte más emotiva fue el reencuentro con Jimena Monteverde, quien ingresó al estudio para presentar uno de los platos: "Bienvenida, Mirtha, que lindo tenerte acá", le expresó la chef a la conductora.