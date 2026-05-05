Salió a la luz la fuerte crisis que atraviesa una famosa conductora en Eltrece: "No se siente..."

Se filtró la interna que tiene a una de las figuras más queridas de la televisión al borde del colapso.

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que Jimena Monteverde atraviesa un momento de tensión con Eltrece, pese al buen presente profesional que vive al frente de su programa. La situación, lejos de ser reciente, tendría varios capítulos previos que fueron desgastando el vínculo.

"Quiero abrir el programa de hoy con una información que tiene que ver con Jimena Monteverde que en su momento casi que se enteró por mi que iba a irse del programa de Mirtha Legrand pero por suerte eso se corrigió", comenzó diciendo el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Jimena Monteverde Jimena Monteverde Atraviesa Una Crisis En Eltrece

"A mí me dicen que Jimena tiene una crisis con el canal porque no se siente valorada desde que conduce las tardes de Eltrece. Me dicen que nada fue igual en el vínculo de Jimena con sus jefes del canal después que Mirtha dijo estar enojada con las autoridades. Esto no significa que va a renunciar porque al programa le va bárbaro en rating y ella está feliz con su equipo y actualidad profesional pero no tan así en lo personal", detalló el conductor.

El conflicto se habría intensificado recientemente por una decisión puntual en la campaña promocional del mes. "Y encima sucedió algo en los últimos días que agigantó todo. La promoción de canal 13, de mayo, la puso triste porque todos aparecen animados en video y de ella pusieron una foto", sumó el comunicador.