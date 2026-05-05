¡Insólito! Horacio Pagani cumplió con su promesa y por culpa de Colapinto besó a un colega

La "Colapintomanía" no conoce límites y esta vez alcanzó los estudios de Radio Mitre de una forma completamente imprevista. Horacio Pagani , uno de los referentes más pasionales del periodismo deportivo, demostró que es un hombre que cumple con lo que pacta.

Tras lanzar una arriesgada apuesta al aire en el ciclo Nuestra mañana, el periodista debió afrontar las consecuencias de la excelente performance de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

El desafío era claro: si el joven piloto argentino lograba finalizar la competencia entre los primeros nueve puestos, Pagani les daría un pico a todos sus compañeros de mesa . Lo que muchos tomaron como una broma al pasar, se transformó en una obligación real cuando el monoplaza de Alpine cruzó la meta en la séptima posición, desatando la alegría nacional.

Horacio Pagani cumplió su palabra tras el gran desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Sin margen para la duda, y lejos de cualquier arrepentimiento, Pagani tomó la iniciativa en pleno vivo. La "víctima" del cumplimiento de la deuda fue Marcelo Bonelli, quien recibió el beso del histórico periodista ante la mirada entre divertida y asombrada del resto del equipo.

La escena, cargada de espontaneidad, se convirtió en un hito de las últimas semanas de la televisión y la radio argentina, confirmando que la vigencia de Pagani para generar impacto sigue intacta.

Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. Foto: Alpine

Más allá de la anécdota mediática, el gesto de Pagani simboliza el entusiasmo que genera la presencia argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial. El séptimo lugar conseguido en Miami no solo devolvió a la Argentina a los planos principales de la competencia, sino que reavivó una mística que hoy se traduce en cánticos, redes sociales explotadas y, por qué no, apuestas cumplidas con humor.

Franco Colapinto durante el GP de Miami Franco Colapinto la rompió en el Gran Premio de Miami y la Fórmula 1 lo reconoció. EFE

Franco Colapinto continúa demostrando que tiene el talento para competir en la élite y la capacidad de sacar el costado más inesperado de quienes siguen su carrera minuto a minuto. Mientras el piloto celebra sus puntos, Por su parte, Horacio Pagani ya es protagonista del video más compartido de la jornada.