"El total que gané...": Horacio Pagani se ganó un sorprendente premio en la lotería y festejó en televisión

El panelista de Beto Casella mostró los resultados oficiales y confesó para qué usará el dinero del premio.

Horacio Pagani mostró el ticket ganador durante la última emisión de Bendita. / Captura TV El Nueve

La suerte volvió a golpear la puerta de uno de los personajes más queridos de la televisión argentina y las cámaras de El Nueve fueron testigos del festejo. Este 30 de marzo, el histórico Horacio Pagani sorprendió a todo Bendita al revelar, con ticket en mano, que la fortuna estuvo de su lado en la quiniela.

Horacio Pagani reveló cómo hace para ganar tan seguido en la Quiniela. Foto: Instagram @soypagani El periodista deportivo festejó junto al panel de El Nueve su suerte en la quiniela cordobesa. Instagram @soypagani Entre risas y aplausos, el periodista deportivo demostró que su intuición no solo funciona para el fútbol, sino también para los números, generando un verdadero bombazo de alegría en pleno vivo.

El detalle del premio que sorprendió a Pagani La emoción se apoderó del estudio cuando el cronista decidió mandar al frente a la diosa fortuna. Según detalló el propio protagonista, el éxito vino desde la provincia mediterránea: “Esto es lo que salió el 30 de marzo en Córdoba. El total que gané es de 133.000 pesos”.

pagani-celebro-en-vivo-su-acierto-en-bendita-y-sorprendio-al-contar-el-monto-que-gano-captura-de-eln Sin embargo, fiel a su estilo auténtico y sin filtros, Horacio puso los pies sobre la tierra para evitar especulaciones sobre su patrimonio. Con un fuerte descargo, aclaró que la cifra no lo convierte en magnate, sino que funciona como un alivio financiero tras algunas jugadas esquivas.