Revelaron un fuerte dato sobre la visita de Wanda Nara a la familia de Mauro Icardi: "Es todo..."

Wanda visitó Rosario junto a sus hijas para pasar el 25 de mayo junto al padre del futbolista y el resto de su familia, algo que sorprendió en redes.

Wanda Nara volvió a ser protagonista tanto en redes sociales como en los diferentes portales que cubren el mundo de la farándula. En medio de la disputa judicial con Mauro Icardi, la conductora de Telefe armó las valijas y viajó a Rosario.

"Wanda Nara con la familia Icardi en Rosario: 25 de mayo con locro, empanadas y baile. La conductora de Telefe visitó al abuelo paterno de sus hijas Francesca e Isabella", contó la periodista Naiara Vecchio sobre esta sorpresiva visita.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, compartió un dato muy fuerte sobre esta reunión: "Lo que me dicen del entorno es que es todo una farsa... Mauro Icardi vio todo lo que pasó en Rosario".

El dato revelador sobre la reunión de Wanda Nara con la familia de Mauro Icardi Revelaron un fuerte dato sobre la visita que hizo Wanda Nara a la familia de Mauro Icardi

Esto no fue todo, ya que el periodista expresó que la reunión en Rosario fue una especie de "montaje y toda una farsa". Cesar Carozza, abogado que participa en el programa, le consultó cuál fue la opinión de Mauro Icardi tras esta situación.