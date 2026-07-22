La madre de Wanda Nara destruyó a la China Suárez y sorprendió al hablar de Mauro Icardi: "Él no..."

Nora Colosimo explotó contra la nueva pareja de Mauro Icardi en una entrevista con el streaming Bondi Live y sus declaraciones se volvieron virales.

Nora Colosimo fue noticia en las últimas horas luego de referirse a la China Suárez. La madre de Wanda Nara se encontraba dialogando con el streaming Bondi Liver por el robo que sufrió mientras se encontraba en la casa de Milán junto a sus nietos y allí se despachó contra la actriz.

Es que la madre de la empresaria fue una de las que salió con los tapones de punta contra Eugenia Suárez luego de que se conoció el encuentro íntimo con Mauro Icardi en Francia.

En el programa de Pepe Ochoa le preguntaron si en algún momento podrían convivir Mauro Icardi, Wanda Nara y la China en algún momento. Esta pregunta enfureció a Colosimo, que arremetió sin filtro contra ella.

La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y sorprendió al hablar de Mauro Icardi "A esa mujer a mí no me la nombres ni hoy, ni mañana, ni nunca porque esa mujer fue la que detonó a esta familia. Para mí es mala palabra", sentenció Nora Colosimo sobre María Eugenia Suárez.