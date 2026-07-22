Ricky Montaner "pidió ayuda" para Tomás Dente, pero el conductor no se quedó callado: "Si no hubiera sido..."

La participación de María Becerra en la gran final del Mundial 2026 generó una ola de reacciones encontradas. Mientras miles de usuarios en las redes sociales aplaudieron su interpretación del Himno Nacional en la previa del partido, el conductor Tomás Dente no dudó en mostrarse sumamente crítico, lanzando duras declaraciones.

Durante la emisión de su programa, Dente apuntó no solo contra la elección de La Nena de Argentina para el evento, sino también contra el llamativo vestuario que eligió para la ceremonia: un vestido celeste y blanco con un escote pronunciado.

“Qué gronchaje. ¿Cómo se llama la que cantó con las tetas al aire? Tenés referentes como Marcela Morelo, Valeria Lynch, Patricia Sosa o Soledad Pastorutti. Esta piba no es representativa de nuestro país”.

El enojo del periodista fue escalando, y sostuvo que la imagen proyectada por Becerra está muy lejos de representar a la mujer argentina, a la que consideró "muchísimo más que eso" . Fiel a su estilo polémico, sentenció: “Es un sacrilegio ver a una mina entonando el Himno Nacional con las dos pelotas acá”.

Lo que parecía quedar en una simple crítica de espectáculos, dio un giro cuando una figura internacional decidió intervenir en defensa de la cantante argentina. Ricky Montaner , colega y amigo de María Becerra , no dejó pasar los repudiables comentarios del periodista argentino y salió al cruce a través de sus redes sociales.

El comentario de Montaner. X / LAM

Con pocas, pero contundentes palabras, el hijo de Ricardo Montaner liquidó a Dente con un mensaje que rápidamente se volvió viral y dejó a todos boquiabiertos: "Este panita no está bien. Ayúdenlo".

El periodista respondió al artista: "Nunca hubiera llegado"

Dente, furioso. X / Tomas Dente

Lejos de quedarse en un simple comentario, el conductor en Net TV no dudó en responder al "pedido de ayuda" del venezolano, y fiel a su estilo punzante, escribió un tuit:

"Acabo de escuchar cuatro canciones de este sujeto, que si no hubiera sido hijo de su papá, NUNCA HUBIERA LLEGADO". Lejos de acabar allí, culminó: "Escuché su 'prosa', No hace falta que coteste. La batalla cultural que hay que dar es ABRUMADORA".