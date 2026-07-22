Roberto Piazza realizó un fuerte pedido tras la polémica que se generó con Rosalía: los duros posteos

Roberto Piazza no dudó en apuntar contra la cantante luego de la publicación que compartió en su Instagram y fue tajante.

Rosalía sigue siendo foco de críticas en nuestro país al compartir un video en sus redes sociales donde se burlaban del seleccionado argentino. Esto claramente no fue tomado de buena manera en el país y Roberto Piazza no dudó en cruzarla y realizar un fuerte pedido.

La cantante decidió enfrentar la polémica y escribió un "pedido de disculpas" a sus seguidores argentinos, argumentando que no se dio cuenta de lo que compartía. Este escándalo se genera en la previa a los shows que dará en Argentina.

A través de sus historias de Instagram y con una bandera argentina en el centro, sostuvo: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía".

El fuerte pedido de Roberto Piazza tras el escándalo que tiene a Rosalía como protagonista Roberto Piazza contra Rosalía. Instagram: @robertopiazza.ok. Roberto Piazza arremetió contra Rosalía y fue tajante: "Rosalía, persona no grata en todo el territorio argentino", expresaba la imagen donde aparecía la artista y una bandera de nuestro país.