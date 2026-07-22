Rosalía rompió el silencio y pidió perdón tras el polémico mensaje contra la Argentina

Rosalía explicó por qué compartió el video de Mia Khalifa que desató críticas después de la final del Mundial y publicó una disculpa en Instagram.

Una historia con la bandera argentina fue la respuesta elegida por Rosalía para intentar cerrar la controversia que la enfrentó con parte de sus seguidores locales. Luego de compartir un video interpretado como una burla hacia la Selección, la cantante explicó que no había leído el mensaje que acompañaba las imágenes.

El conflicto comenzó tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de las celebraciones, la artista replicó desde su cuenta de TikTok una publicación de Mia Khalifa que rápidamente provocó malestar entre los usuarios argentinos.

El video que Rosalía compartió después de la final En la grabación, Mia Khalifa aparecía celebrando el triunfo español mientras sonaba “La Perla”, una de las canciones incluidas en Lux, el último disco de Rosalía. Sobre las imágenes podía leerse una frase dirigida a los argentinos: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”.

El juego de palabras hacía referencia tanto al título de la canción como al resultado del partido. Rosalía compartió el contenido y su gesto fue interpretado como una adhesión al mensaje. El video comenzó a circular fuera de TikTok y acumuló cuestionamientos en X, Instagram y otras plataformas. MDZ informó que tanto la cantante como Khalifa retiraron luego la publicación, aunque las copias continuaron circulando.

La publicación de Rosalía en sus historias de Instagram. Rosalía Instagram La disculpa de Rosalía a sus fanáticos argentinos Frente a la repercusión, la española rompió el silencio mediante una historia de Instagram. Sobre una imagen de la bandera argentina, escribió: “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. La explicación estuvo acompañada por varios emojis de llanto y buscó despegar su decisión de la frase incluida en el video. La publicación apareció después de que el reclamo de sus seguidores llegara a distintas redes y crecieran las críticas en la previa de su regreso a Buenos Aires.