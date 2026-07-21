La tajante decisión de los fans de Rosalía tras el posteo con burlas a la Argentina y la reacción de la artista

La cantsnte española quedó en el ojo de la tormenta tras avalar un video de Mia Khalifa que burlaba a la Selección por la derrota en el Mundial.

Rosalía llega al país para presentar su cuarto disco de estudio (Lux) con cuatro fechas agotadas en el Movistar Arena (1, 2, 4 y 6 de agosto). Aunque, el contexto se complicó para la intérprete en las últimas horas al compartir un posteo que desató la furia de los seguidores argentinos tras la final del Mundial 2026.

Todo ocurrió en el plano digital. La cantante reposteó un video de la exactriz para adultos Mia Khalifa, donde se la veía festejando la caída de la Scaloneta frente a España. El clip estaba musicalizado con La Perla, track del nuevo álbum de Rosalía que, aunque originalmente habla de desamor, encajó con la indirecta: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Khalifa coronó la publicación: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas". Para rematar la situación, Rosalía subió a sus historias de Instagram una foto envuelta en la bandera de España.

La tajante acción del público: "Que el Movistar Arena esté vacío" En cuestión de minutos, X se inundó de indignación. Los fanáticos locales tomaron una decisión contundente y ofrecieron sus tickets a precio de costo e incluso a un valor menor. "No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina, vendo mis cuatro entradas para Campo A", fue el tono general de los tuits.

Otros, más enojados, empezaron a exigirle a la productora que habilite un canal de devolución oficial, pidiendo que "rompan las entradas y que el estadio esté completamente vacío". Por ahora, las reventas se están manejando de forma particular y no hay comunicados sobre reembolsos formales.