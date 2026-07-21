Tomás Dente pasó por el quirófano y se sometió a una cirugía estética: qué se hizo

El periodista se realizó un procedimiento estético. En LAM revelaron qué tipo de operación eligió y cómo transita sus primeros días de recuperación.

En las últimas horas, se dio a conocer que Tomás Dente decidió pasar por el quirófano para realizarse un retoque estético. La noticia salió a la luz durante la última edición de LAM (América TV), donde Pilar Smith confirmó que el periodista se sometió a una cirugía médica en la zona del abdomen.

Según los detalles revelados, el conductor optó por una liposucción abdominal con láser. La "angelita" llevó tranquilidad al destacar que se trató de una técnica que no resulta tan invasiva, ya que se realizó utilizando una "cánula pequeña".

El postoperatorio: "Fajado" Respecto a su evolución médica, Smith aseguró haberse comunicado con Dente de forma reciente. Allí, confirmó que el periodista se encuentra transitando su recuperación de manera favorable y que, como es completamente estándar en este tipo de intervenciones para ayudar a desinflamar y moldear el cuerpo, "todavía se encuentra fajado".