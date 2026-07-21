Polémica por las brutales declaraciones de Tomás Dente contra María Becerra: "Las tet... al aire"

El periodista hizo una feroz crítica contra la cantante tras su participación en la final del Mundial 2026, donde cantó el Himno Nacional Argentino.

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentina en la final del Mundial 2026. Si bien la artista se lució en el MetLife Stadium, hubo una crítica que se volvió viral en las últimas horas por lo fuerte que fue: la de Tomás Dente.

La actuación de la artista rápidamente quedó bajo la lupa del periodista, quien centró sus críticas en la imagen que mostró durante su participación. Dente consideró que la cantante no era una figura representativa del país para una ocasión de esa magnitud y manifestó su desacuerdo con la elección.

Esto fue lo que dijo Tomás Dente sobre María Becerra Durante su programa, el conductor se refirió a la cantante sin mencionar inicialmente su nombre y apuntó contra el vestuario que llevaba durante la ceremonia. "Qué gronchaje. ¿Cómo se llama la que cantó con las tetas al aire? La que cantó el himno", dijo el periodista.

Uno de sus compañeros intervino en ese momento y le aclaró que la artista en cuestión era María Becerra. Lejos de cambiar su postura, Dente continuó con sus cuestionamientos y sostuvo que había otras reconocidas cantantes argentinas que podrían haber sido elegidas para interpretar la canción patria.