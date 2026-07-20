Mario Pergolini explotó tras la final del Mundial 2026: "Ojalá prohíban de por vida..."

Luego de la final entre Argentina y España, el periodista no se guardó nada y en sus historias de Instagram lanzó un picante descargo.

La final del Mundial 2026, disputada el pasado 19 de julio, tuvo como campeón a España, que se impuso por 1 a 0 ante Argentina. Más allá del resultado que consagró al conjunto europeo, otro de los temas que dio que hablar fue el show del entretiempo.

En el espectáculo participaron varios artistas, como Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy y Coldplay. Para algunos, fue algo innovador. Pero otros criticaron la propuesta. Uno de ellos fue Mario Pergolini.

Shakira fue una de las artistas que estuvo en el medio tiempo del partido. Reuters El periodista utilizó sus historias de Instagram para dejar en claro su rechazo a este tipo de espectáculos durante los partidos de fútbol. Con su habitual estilo frontal, sostuvo que este formato desvía la atención del juego y lanzó un contundente mensaje.

"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", expresó el conductor de Otro día perdido.