La letal respuesta de Mario Pergolini que dejó en ridículo a Marcelo Tinelli tras su desafío a las trompadas: "Nene de 10 años"

Tras el picante desafío de boxeo que lanzó Marcelo Tinelli, Mario Pergolini no pasó por alto sus comentarios y le contestó con una demoledora ironía.

Mario Pergolini recogió el guante en su programa de radio y liquidó el desafío de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli recordó la histórica rivalidad que mantuvo con Mario Pergolini durante una charla con Luquita Rodríguez, integrante de Paren la Mano. Todo comenzó cuando el conductor quiso saber qué grado de participación tiene el creador de Vorterix en el programa de streaming.

"Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: 'Hagan lo que les parezca'", dijo el streamer. Luego sumó otra broma sobre el vínculo que mantienen: "Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario".

El conductor aseguró que Pergolini no le dura "ni medio round". Foto: captura de pantalla Carnaval Stream Más adelante, la conversación giró hacia Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por el ciclo, y Tinelli no dudó en imaginar un supuesto enfrentamiento con Pergolini. Fiel a su estilo, Marcelo aseguró: "No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente".

Las declaraciones de Tinelli no pasaron inadvertidas y Mario Pergolini decidió responderle en No preguntes por Rusia, su programa de Vorterix, de una manera muy picante.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en No preguntes por Rusia, de Vorterix, sobre Marcelo Tinelli "Tuve un desafío...", dijo entre risas el periodista. Cuando le consultaron si tiene que hacer algo al respecto, Pergolini expresó: "No, nada, decirle 'sí, tenés razón, estoy totalmente de acuerdo con vos'".