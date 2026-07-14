"No me dura ni medio round": Marcelo Tinelli desafió a Mario Pergolini a una pelea y encendió la interna de los medios

Luquita Rodríguez reveló cómo es su relación actual con el empresario y le dio el pie perfecto al animador para lanzar una divertida advertencia.

Fiel a su estilo provocador, el animador se mostró seguro de ganar un hipotético enfrentamiento físico sobre el cuadrilátero. / Archivo

La visita del equipo de Paren la Mano a la base de Infobae en el Mundial dejó un momento desopilante que rápidamente se volvió viral. En una distendida charla con Luquita Rodríguez, Marcelo Tinelli revivió de manera muy particular su histórica competencia con Mario Pergolini, proyectando un hipotético combate de boxeo para el popular evento Párense de Manos.

Todo comenzó cuando el icónico conductor de televisión quiso indagar sobre el nivel de injerencia que Pergolini mantiene en el programa de streaming. Ante la consulta sobre si debían pedirle autorización para participar en otros espacios de medios, Rodríguez optó por responder con su habitual ironía.

“Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”, relató el streamer entre risas. Siguiendo el tono lúdico del intercambio, el conductor de Paren la Mano agregó con picardía: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”, dando a entender que el vínculo es excelente pero sin presiones.

Marcelo Tinelli bromeó sobre su eterna rivalidad con Mario Pergolini durante un mano a mano con Luquita Rodríguez. Captura youtube La charla derivó de inmediato en la famosa velada de boxeo que organiza el ciclo. Fue en ese instante donde Tinelli se mostró sumamente confiado ante una posible pelea en el ring frente a su histórico rival de los lunes por la noche en los años noventa.