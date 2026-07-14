Anya Taylor-Joy reveló a quién apoyará en el partido entre Argentina e Inglaterra

La actriz Anya Taylor-Joy aseguró que alentará a la Selección argentina en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Lo hizo durante la avant premiere de la serie Lucky, donde respondió una consulta sobre el encuentro que disputarán ambos seleccionados este miércoles.

"Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles. ¿Estás dividida? ¿De qué lado te vas a poner?", le preguntó uno de los periodistas de la agencia AP.

La protagonista de Gambito de dama respondió sin dudar y reconoció que el partido genera un clima especial en su entorno familiar. "Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña", expresó.

Anya Taylor-Joy, presente en el mundial No es la primera vez que la actriz manifiesta públicamente su cercanía con la Argentina. Durante uno de los primeros partidos del Mundial 2026 estuvo presente en el SoFi Stadium de Los Ángeles para presenciar la victoria de Estados Unidos por 4-1 frente a Paraguay.

En aquella oportunidad fue fotografiada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, mientras seguía el encuentro desde uno de los sectores VIP del estadio.