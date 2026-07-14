Marta Fort se destapó en Miami y posó desde la playa con una diminuta bikini argentina: así se ve
La joven empresaria posó con un look veraniego de alto voltaje y compartió un pícaro comentario futbolero tras el triunfo de la Scaloneta.
Marta Fort volvió a capturar la atención de sus millones de seguidores con una serie de publicaciones que combinan moda, playa y la pasión por el Mundial 2026. Instalada en las costas de Florida, la joven empresaria se convirtió en tendencia tras protagonizar una sesión de fotos de alto impacto estético.
Para la ocasión, la heredera de Ricardo Fort eligió una bikini clara con tiras celestes y un pareo de encaje blanco. Las imágenes, capturadas de tarde con el mar de fondo y una intensa luz natural, resaltaron sus característicos tatuajes y la mostraron muy segura frente a la cámara.
“Parada por MIA y seguimos”, escribió en su cuenta de Instagram. La repercusión fue inmediata, acumulando miles de interacciones en pocos minutos. Entre los comentarios destacó el de su hermano mellizo, Felipe Fort, quien intervino con humor para protegerla de los elogios desmedidos: “Ojito con mi hermana, eh, que los estoy leyendo”.
Pero el viaje de la joven no solo estuvo marcado por las tendencias y el modelaje. Atenta al desempeño de la Selección Argentina, Marta celebró la reciente victoria frente a Suiza con una divertida chicana gastronómica que causó furor entre sus fanáticos.
“Argentina 2 – Suiza 0. El chocolate está rico, pero más rico ganarles”, ironizó en alusión a uno de los símbolos nacionales del país europeo. De este modo, la influencer sigue consolidando su propio perfil digital, alternando su faceta como referente de estilo con intervenciones frescas y espontáneas.