Marta Fort se destapó en Miami y posó desde la playa con una diminuta bikini argentina: así se ve

La joven empresaria posó con un look veraniego de alto voltaje y compartió un pícaro comentario futbolero tras el triunfo de la Scaloneta.

La influencer celebró la clasificación de la Scaloneta con una bikini diminuta. / Instagram @martacfort

Marta Fort volvió a capturar la atención de sus millones de seguidores con una serie de publicaciones que combinan moda, playa y la pasión por el Mundial 2026. Instalada en las costas de Florida, la joven empresaria se convirtió en tendencia tras protagonizar una sesión de fotos de alto impacto estético.

Marta Fort eligió un delicado pareo de encaje blanco para completar su estilismo de verano en Miami. Instagram @martacfort Para la ocasión, la heredera de Ricardo Fort eligió una bikini clara con tiras celestes y un pareo de encaje blanco. Las imágenes, capturadas de tarde con el mar de fondo y una intensa luz natural, resaltaron sus característicos tatuajes y la mostraron muy segura frente a la cámara.

La joven empresaria posó con absoluta confianza frente al lente con el mar y una torre de guardavidas de fondo. Instagram @martacfort “Parada por MIA y seguimos”, escribió en su cuenta de Instagram. La repercusión fue inmediata, acumulando miles de interacciones en pocos minutos. Entre los comentarios destacó el de su hermano mellizo, Felipe Fort, quien intervino con humor para protegerla de los elogios desmedidos: “Ojito con mi hermana, eh, que los estoy leyendo”.

Los múltiples tatuajes de la mediática sumaron un detalle distintivo a la estética de su última producción playera. Instagram @martacfort Pero el viaje de la joven no solo estuvo marcado por las tendencias y el modelaje. Atenta al desempeño de la Selección Argentina, Marta celebró la reciente victoria frente a Suiza con una divertida chicana gastronómica que causó furor entre sus fanáticos.