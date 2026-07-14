Marcelo Tinelli chicaneó a la madre de Leandro Paredes al revelar un insólito secreto de 32 años: "Hubiera sido cuervo"

En la previa de las semifinales de la Copa del Mundo, el conductor revivió un desopilante intento de contacto ocurrido en 1994.

Marcelo Tinelli recordó con mucho humor el frustrado intento de la familia Paredes. / Captura streaming Paren la mano

En la previa del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, Marcelo Tinelli sorprendió al revelar una historia oculta de los años noventa. En una distendida charla con los integrantes de Paren La Mano transmitida por Infobae, el conductor dio detalles de un llamado telefónico que vincula de manera directa a su pasado televisivo, a Susana Giménez y a la familia de Leandro Paredes.

El mediocampista de la Selección Nacional quedó en el centro de una desopilante anécdota retro que se volvió viral. EFE Según relató el animador, la mamá del mediocampista, Myriam, se comunicó con él hace pocos días para recordarle una divertida anécdota que se remonta a 1994, el año de nacimiento del futbolista. En aquel entonces, la mujer intentó que las dos máximas estrellas de la pantalla de Telefe se convirtieran en los padrinos de bautismo del bebé.

“Hace treinta y dos años, cuando nació Leandro Paredes, la mamá llamó a Telefe así, random: levantó un teléfono y llamó a Telefe y dijo: ‘Susana Giménez quiero que sea la madrina y Marcelo Tinelli el padrino de Leandro Paredes’”, detalló Tinelli ante la incredulidad de Luquita Rodríguez y sus compañeros.

Sin embargo, el destino no jugó a favor de Myriam. Por el lado de la diva de los teléfonos nadie atendió, mientras que el llamado al sector de Tinelli fue recibido por su histórica locutora, Marcela Feudale, quien finalmente no le transmitió el mensaje a su jefe. “Si vos hubieras estado ahí, vos hubieras sido el padrino de Leandro”, le confesó la mamá de Paredes.