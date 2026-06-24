¿Nuevo amor en el Mundial 2026? Marcelo Tinelli estaría enloquecido con una joven influencer

El conductor fue descubierto interactuando con una influencer, según contó Pablo Layus en PrimiciasYa. ¿Quién es?

Mientras se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial 2026, Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de los comentarios por una actividad que desarrolla en sus redes sociales. Según trascendió, el conductor suele interactuar con las publicaciones de una influencer y empresaria vinculada a distintos rubros: Abril Losardo.

La información fue dada a conocer por Pablo Layús durante PrimiciasYa. Allí contó que Tinelli suele dejar me gustas en las publicaciones de la joven y destacó que ambos coincidieron muy de cerca durante el encuentro entre Argentina y Austria.

El conductor se encuentra en Estados Unidos por el Mundial 2026. "¿Por qué Tinelli le pone un like a las publicaciones de esta joven? Algunos me dicen que es más amiga del hijo, pero no me dicen que no puede no haber nada entre ellos", comentó el periodista desde la redacción del ciclo de América TV.

Al profundizar sobre el perfil de Losardo, el comunicador explicó que se trata de una mujer con una intensa actividad en redes sociales, donde comparte imágenes de sus viajes por distintos destinos internacionales. Entre los lugares que muestra con frecuencia aparecen Brasil, Uruguay, Francia, Tulum, Miami, Nueva York y Houston.

Abril Losardo sería la joven influencer que conquistó a Tinelli. Captura de pantalla Instagram abrulosardo.realestate. "Y por ahora no se sabe más nada, salvo que el 'corazoncito' de Marcelo Tinelli está puesto en esta joven, Abril Losardo", añadió el comunicador. Además, señaló que la influencer trabaja en el sector inmobiliario, especialmente en operaciones de real estate, una actividad que la lleva a viajar con frecuencia a lugares como Dubái.