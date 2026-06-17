Se supo toda la verdad detrás de la feroz pelea entre Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli: "Le dijo..."

Rodrigo Lussich filtró en Intrusos los detalles del conflicto entre el conductor y su hija y la drástica decisión que tomó Marcelo.

La interna familiar de los Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran nuevos detalles vinculados a la denuncia presentada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña. En medio de esa situación, surgieron versiones sobre una fuerte crisis entre la joven y algunos integrantes de su familia.

Los datos fueron revelados durante este martes en Intrusos, donde señalaron que el vínculo entre Juanita y su entorno más cercano estaría atravesando un período de importantes conflictos. Según explicaron, distintas diferencias acumuladas habrían desembocado en una discusión de gran magnitud entre la modelo y su padre, Marcelo Tinelli.

Esto fue lo que contó Rodrigo Lussich en Intrusos sobre Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli La Interna En La Familia Tinelli En ese contexto, también trascendió que el conductor habría tomado una determinación contundente relacionada con la convivencia. Al mismo tiempo, personas cercanas al animador apuntarían a Paula Robles, madre de Juanita, como una figura con una marcada influencia en las decisiones de la joven.

Durante el ciclo televisivo, Rodrigo Lussich recordó antecedentes de esta relación conflictiva. "Después del conflicto que conocimos el año pasado, entre Tinelli y la hija, cuando fue el posteo que escribió del padre y después la reconciliación, en los primeros meses de este año, él volvió a echarla en una discusión", aseguró el conductor.