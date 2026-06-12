Preocupación: Juanita Tinelli denunció a una expareja por violencia de género tras un grave episodio
Carlos Salerno reveló este viernes en Desayuno Americano que la hija de Marcelo Tinelli sufrió una agresión física por parte de una expareja.
Una delicada situación judicial involucra por estas horas a Juanita Tinelli, quien decidió radicar una denuncia por violencia de género contra una expareja luego de un episodio que habría ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche ubicado en la Costanera.
La información fue dada a conocer por Carlos Salerno en Desayuno Americano, donde brindó detalles sobre el hecho denunciado. Según explicó, el incidente se habría producido dentro del establecimiento nocturno y tendría como protagonista a un exnovio de la joven.
Esto fue lo que dijo Carlos Salerno en Desayuno Americano sobre Juanita Tinelli
"Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su expareja. El golpe fue en la cara, sin lesión visible, por el momento", comentó el periodista
De acuerdo con lo que trascendió, personal del lugar habría solicitado la presencia del SAME tras lo sucedido. Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli no habría aceptado recibir asistencia médica en ese momento. Posteriormente abandonó el boliche junto a amigos y su chofer para dirigirse a una dependencia policial, donde formalizó la denuncia.
"Se negó Juana Tinelli a ser asistida. Personal de seguridad del local lo buscó en ese momento, no lo encontró. Están las cámaras y está el seguridad que dice que vio el momento de la situación, pero que no vio cuando le pegó", añadió Salerno.
Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, la hija de Marcelo Tinelli permanece bajo custodia policial en su domicilio. Además, como el conductor se encuentra de viaje, actualmente está acompañada por su madre, Paula Robles.
Respecto de la identidad del denunciado, en el programa indicaron que se llama Bautista, aunque optaron por no difundir su apellido para no interferir en el curso de la investigación. Por su parte, Mariana Contartesi agregó que se trataría de un joven con quien Juanita había finalizado su relación en noviembre de 2025 y que la ruptura se habría producido en "malos términos".