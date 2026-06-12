Preocupación: Juanita Tinelli denunció a una expareja por violencia de género tras un grave episodio

Carlos Salerno reveló este viernes en Desayuno Americano que la hija de Marcelo Tinelli sufrió una agresión física por parte de una expareja.

Juanita Tinelli radicó una denuncia por violencia de género tras un grave episodio vivido en la madrugada de este viernes.

Una delicada situación judicial involucra por estas horas a Juanita Tinelli, quien decidió radicar una denuncia por violencia de género contra una expareja luego de un episodio que habría ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche ubicado en la Costanera.

La información fue dada a conocer por Carlos Salerno en Desayuno Americano, donde brindó detalles sobre el hecho denunciado. Según explicó, el incidente se habría producido dentro del establecimiento nocturno y tendría como protagonista a un exnovio de la joven.

Esto fue lo que dijo Carlos Salerno en Desayuno Americano sobre Juanita Tinelli Juanita Tinelli Denunció A Su Expareja Por Haberla Golpeado "Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su expareja. El golpe fue en la cara, sin lesión visible, por el momento", comentó el periodista

De acuerdo con lo que trascendió, personal del lugar habría solicitado la presencia del SAME tras lo sucedido. Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli no habría aceptado recibir asistencia médica en ese momento. Posteriormente abandonó el boliche junto a amigos y su chofer para dirigirse a una dependencia policial, donde formalizó la denuncia.

Juanita Tinelli 2 La joven permanece en su domicilio bajo custodia policial. Instagram Juanittinelli1. "Se negó Juana Tinelli a ser asistida. Personal de seguridad del local lo buscó en ese momento, no lo encontró. Están las cámaras y está el seguridad que dice que vio el momento de la situación, pero que no vio cuando le pegó", añadió Salerno.