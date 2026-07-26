A una semana de la final del Mundial: el gran gesto del "Colo" Barco que sorprendió a Guillermo Francella

Tras su breve debut en la Copa del Mundo, el jugador disfruta de sus días en el país y en el camino, encuentra grandes personajes.

Tras la euforia de la reciente Copa del Mundo 2026, algunas de las figuras de la Selección regresaron a sus raíces para recargar energías, y en los ratos de descanso, el cruce con el público y el arte local se vuelve inevitable. En este contexto, Valentín "Colo" Barco se convirtió en el protagonista indiscutido del fin de semana.

El jugador sorprendió a todos con su presencia en una de las funciones del Circo Rodas. Cuando el animador del espectáculo pidió un "fuerte aplauso" para su amigo, la carpa obedeció al mandato. Lejos de la timidez, el ex Boca se animó a subir al escenario, sumándose al baile, a la dinámica de los artistas y a los aplausos de pie de cientos de familias.

Un regalo mundialista en el camarín Pero la gira cultural del mediocampista no terminó en la pista circense. El respeto y la admiración cruzaron de rubro cuando el futbolista se acercó a los camarines teatrales para encontrarse con uno de los máximos referentes de la actuación nacional: Guillermo Francella.

En un intercambio íntimo que quedó registrado por los presentes, Barco le hizo entrega al actor de un obsequio que trasciende cualquier valor material. El jugador le regaló, en sus propias manos, la camiseta número 8 que utilizó en el enfrentamiento contra Austria, correspondiente al segundo partido de la fase de grupos del Mundial.

La emoción de Francella fue palpable y genuina. "La usó con Austria", repitió el actor maravillado, analizando los detalles de la tela antes de fundirse en un sentido abrazo con el futbolista. "Te queremos, siempre estamos", le aseguró el comediante y director, dejando en claro el apoyo incondicional que se le tiene al plantel.