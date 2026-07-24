El Mundial que convirtió la camiseta en moda
Cómo el fútbol salió de la cancha para transformar la moda, el diseño y la forma de expresar identidad a través de los colores de las camisetas de los equipos.
El Mundial 2026 convirtió la camiseta de fútbol en objeto de moda, estilo y cultura. Las 48 selecciones presentaron nuevas tendencias y publicaciones analizaron cómo Argentina y España y los demás equipos impulsaron una nueva mirada sobre las camisetas y la moda en un Mundial.
96 camisetas que cuentan historias
El Mundial 2026 estrenó 96 camisetas, dos por cada una de las 48 selecciones. Le Monde (Francia) analizó cómo los diseños incorporaron referencias al surrealismo, el street art, los años 90 y tradiciones nacionales. Las camisetas de España fueron señaladas entre las más minimalistas, mientras otros equipos apostaron por estampados más arriesgados.
La moda también comenzó a mirar al fútbol como una fuente de inspiración. Vogue propuso llevar los colores de España —rojo y amarillo— a combinaciones de moda, mientras que para Argentina destacó el celeste y blanco como una paleta asociada a prendas livianas.
Del estadio a las pasarelas
Vanity Fair mostró otra tendencia: estilistas y coleccionistas están recuperando camisetas históricas y convirtiéndolas en piezas de moda. Una tienda temporal en Los Ángeles reunió camisetas vintage, memorabilia (o memorables) y objetos vinculados al fútbol, mientras sus responsables plantearon que una camiseta puede tener un valor emocional y cultural similar al de una prenda de diseñador.
España y Argentina también se visten
People destacó el diseño de la camiseta española de 2026, con referencias al rojo tradicional de "La Furia Roja", detalles dorados y bordó en la alternativa y la recuperación del logotipo de tres rayas (trébol) de Adidas después de 36 años. El Mundial confirmó así que la camiseta dejó de ser solamente indumentaria deportiva para convertirse en un objeto cultural.
FUENTE: https://people.com/spain-2026-fifa-world-cup-jersey-meaning-12022406?utm_source=chatgpt.com https://www.vanityfair.com/story/celebrity-stylists-vintage-world-cup-soccer-jerseys-fashion? https://www.vogue.com/article/2026-world-cup-final-runway-inspiration-spain-argentina? https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2026/06/09/coupe-du-monde-2026-ce-que-racontent-les-maillots-des-48-equipes-du-mondial_6700143_4355770.html