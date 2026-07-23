"No todos pueden ser Argentina": el picante cruce de Michael Bublé con una hater tras la polémica final del Mundial

Ante los cuestionamientos de algunos seguidores internacionales, el músico no dudó en responder con ironía y orgullo nacional.

Michael Bublé y Luisana Lopilato compartieron en familia la pasión por los colores albicelestes. / Instagram @luisanalopilato

A pesar de la tristeza por la final perdida ante España en el Mundial 2026, Michael Bublé se consolidó como uno de los defensores más apasionados de la Selección argentina. El cantante canadiense, casado con Luisana Lopilato, utilizó sus redes para enviar un cálido mensaje de apoyo al plantel y terminó cruzando a los críticos.

El posteo de Bublé en apoyo a la Selección Argentina Tras el partido decisivo, el músico publicó una emotiva reflexión en su cuenta de Instagram. "Por supuesto, nunca es fácil perder, pero estamos increíblemente orgullosos de esta Selección Argentina y de todo lo que dieron. Siempre seremos la Selección Argentina", escribió el artista junto a felicitaciones para el equipo campeón y la organización del torneo.

El cantante canadiense publicó un extenso mensaje reconociendo el esfuerzo del seleccionado nacional. Instagram captura @michaelbuble Además, resaltó la unión que genera el deporte: "Durante unas semanas, el mundo entero habla el mismo idioma. Animamos a diferentes equipos, pero de alguna manera este hermoso deporte nos recuerda que tenemos mucho más en común de lo que pensamos".

El artista participó de los eventos oficiales del torneo y siguió de cerca cada cruce de la Selección. Instagram @michaelbuble El fuerte cruce con una hater Sin embargo, el posteo recibió duros cuestionamientos por parte de algunos usuarios que criticaron su apoyo. Una seguidora lo acusó de avalar un "comportamiento escandaloso", a lo que Bublé respondió sin dudarlo: "No estés celosa. Sos mejor que eso. No todos pueden ser Argentina".