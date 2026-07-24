Llega Generación, el primer festival con Rubius y más de 75 streamers: cuándo será

El universo del streaming tendrá su primer gran festival en el país. Del 11 al 13 de diciembre , BA Ferial (ex Costa Salguero) será sede de Generación , un festival que reunirá a más de 75 streamers y creadores de contenido en tres jornadas con más de 45 shows , entrevistas y propuestas pensadas para trasladar la experiencia digital al mundo real.

Uno de los principales anuncios es el regreso de Rubius a la Argentina después de más de diez años, en una visita que marcará uno de los momentos centrales del evento.

Generación reunirá a algunas de las figuras más reconocidas del ecosistema digital hispanohablante. Entre las primeras confirmaciones aparecen Alejo Igoa, Angie Velasco, Coscu, Farid Dieck, Grefg, HiClavero, Ian Lucas, Jordi Wild, La Gula, Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles), Nil Ojeda, Robleis, Spreen, TheDonato, Top Globales, El Tribunero y Yolo Aventuras .

La organización adelantó que estos son solo los primeros nombres de una programación que continuará ampliándose en las próximas semanas hasta superar los 75 streamers distribuidos en más de 45 espectáculos .

El objetivo del festival será ofrecer encuentros presenciales, entrevistas, formatos especialmente diseñados para el evento y distintas experiencias para que el público pueda interactuar con los creadores que habitualmente sigue a través de las plataformas digitales.

Cuándo saldrán a la venta las entradas para Festival Generación

Las entradas estarán disponibles a través de entradas.baferial.com. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 29 de julio a las 10, mientras que la venta general se habilitará el viernes 31 de julio, también a las 10. Durante todas las etapas habrá hasta seis cuotas sin interés para quienes paguen con tarjeta de crédito Santander Visa.

Uno de los aspectos distintivos de Generación será su modalidad de acceso. Bajo el concepto "Elegí cómo vivirlo", el público podrá decidir qué tipo de experiencia desea.

Las opciones incluirán entradas para un único show, la posibilidad de combinar distintos espectáculos, acceder a un escenario completo, asistir durante una jornada o adquirir el pase para vivir el festival en su totalidad. Según la organización, este sistema busca que cada asistente pueda diseñar su propio recorrido dentro del evento.

Un anuncio realizado en vivo

La presentación oficial de Generación se realizó durante la previa de La Velada, cuando el streamer Spreen, junto a Carrera y Luck Ra, dio a conocer los primeros artistas confirmados y presentó oficialmente un festival que propone reunir por primera vez, de manera presencial, a algunas de las principales figuras del streaming y la creación de contenido del mundo hispanohablante.