Así suena "Museo", la nueva canción de Benjamín Amadeo y último adelanto de su nuevo álbum

Benjamín Amadeo lanzó el tercer adelanto de su próximo álbum de estudio, una obra atravesada por la sensibilidad y la introspección.

Benjamín Amadeo presentó "Museo", el tercer y último adelanto del álbum que saldrá a la luz el próximo 13 de agosto. La canción abre una nueva dimensión del universo emocional del disco y reafirma una etapa artística marcada por la introspección, la sensibilidad y una búsqueda sonora cada vez más personal.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por el propio Benjamín Amadeo, filmado en Plaza Castelli, donde se encuentra la muestra "Habitar el propósito", del artista Roberto Frangella.

Una canción sobre las personas que transforman Al presentar el tema, el músico explicó el significado detrás de "Museo" y el origen de su letra. "Hay personas que no se entienden: se contemplan. 'Museo' nace de esa idea. Así como una obra puede dejarnos inmóviles sin encontrar las palabras para explicar qué estamos viendo, hay amores que nos transforman sin explicación. La canción habla de esa transformación silenciosa, de todo lo que uno modifica por alguien sin haberlo planeado y de la belleza de aceptar que no todo merece una definición. 'No sé qué vi, pero me gusta lo que veo' no es sólo el estribillo: es una manera de mirar. Porque, al final, las personas que más nos marcan se parecen a las mejores obras de arte: nunca terminamos de entenderlas, pero siempre queremos volver a verlas", dijo Benjamín.

Con producción de Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, la canción combina melodías delicadas con una base rítmica sutil, una propuesta que acompaña el espíritu del nuevo álbum y profundiza la faceta compositiva del artista.

Un videoclip que amplía el universo de la canción El estreno también incluye un videoclip que expande el relato de "Museo" a través de imágenes que exploran el contraste entre aquello que las personas muestran y lo que sucede en su mundo interior. La realización fue dirigida por el propio Benjamín Amadeo y se desarrolló en Plaza Castelli, escenario elegido para integrar la muestra "Habitar el propósito" dentro de la propuesta audiovisual.